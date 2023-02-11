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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «У тебя клюет?» или путеводитель по зимней рыбалке для чайников

Лийза Салекешина
«У тебя клюет?» или путеводитель по зимней рыбалке для чайников
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Фото: Margus Ansu

Сегодня и завтра на озере Выртсъярв пройдет этап чемпионата Эстонии по подледной рыбалке, который отчасти является прелюдией к чемпионату мира, который пройдет через две недели.

Большинство людей имеют представление о том, что такое рыбалка и что такое зимняя рыбалка. Но чем замачивание червя отличается от рыболовных соревнований высокого уровня? Чтобы узнать, что же там такого необычного и что собой представляют эти соревнования, нам пришлось прибыть субботним утром в лимнологический центр Университета естественных наук, расположенного на берегу озера.

Там, в 10:50, собрались люди с серьезными лицами и ждали небольшими группами, с бесчисленными сумками, ящиками, чемоданами, коробочками и другими вспомогательными средствами на плечах и у ног. Некоторых участников соревнований уже можно было увидеть на льду озера, выглядывающем из-за отдельных сосен. Издалека участники выглядели как сваленные в кучу мешки.

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