ГАЛЕРЕЯ ⟩ «У тебя клюет?» или путеводитель по зимней рыбалке для чайников

Большинство людей имеют представление о том, что такое рыбалка и что такое зимняя рыбалка. Но чем замачивание червя отличается от рыболовных соревнований высокого уровня? Чтобы узнать, что же там такого необычного и что собой представляют эти соревнования, нам пришлось прибыть субботним утром в лимнологический центр Университета естественных наук, расположенного на берегу озера.