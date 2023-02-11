Ниинистё: Финляндия вступит в НАТО к июлю

«Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в июльском саммите альянса в Вильнюсе. Если членство не будет достигнуто к предстоящему лету, весь процесс вступления в НАТО станет еще более проблематичным», - заявил глава государства в субботу в интервью финскому агентству новостей STT.

По его словам, «задержка в членстве новых стран уже является проблемой для НАТО». Кроме того, отметил он, «многие государства-члены НАТО удивлены ходом процесса».

Ниинистё считает, что основным препятствием на пути вступления Финляндии и Швеции в НАТО стала позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которого может оказать давление США.

«Не исключаю, что он ни при каких обстоятельствах не позволит себе быть подверженным общественному давлению. Но, возможно сдвиг может произойти в ходе двусторонних переговоров между Соединенными Штатами и Турцией. Возможно, это будет иметь эффект», - сказал президент Финляндии.

Он также верит, что, несмотря на заявление турецкой стороны о разновременной ратификации членства Финляндии и Швеции, может появиться шанс изменить отношение Анкары в этом вопросе после принятия в Швеции нового закона о терроризме, который планируется ввести в действие в начале июня.