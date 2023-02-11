Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что его страна и Швеция станут членами НАТО к июльскому саммиту альянса.
Ниинистё: Финляндия вступит в НАТО к июлю
«Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в июльском саммите альянса в Вильнюсе. Если членство не будет достигнуто к предстоящему лету, весь процесс вступления в НАТО станет еще более проблематичным», - заявил глава государства в субботу в интервью финскому агентству новостей STT.
По его словам, «задержка в членстве новых стран уже является проблемой для НАТО». Кроме того, отметил он, «многие государства-члены НАТО удивлены ходом процесса».
Ниинистё считает, что основным препятствием на пути вступления Финляндии и Швеции в НАТО стала позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которого может оказать давление США.
«Не исключаю, что он ни при каких обстоятельствах не позволит себе быть подверженным общественному давлению. Но, возможно сдвиг может произойти в ходе двусторонних переговоров между Соединенными Штатами и Турцией. Возможно, это будет иметь эффект», - сказал президент Финляндии.
Он также верит, что, несмотря на заявление турецкой стороны о разновременной ратификации членства Финляндии и Швеции, может появиться шанс изменить отношение Анкары в этом вопросе после принятия в Швеции нового закона о терроризме, который планируется ввести в действие в начале июня.
«Это может стать возможностью для Эрдогана сказать, что Швеция теперь также выполнила то, что было согласовано на саммите НАТО в Мадриде, - сказал Ниинистё. - Моя позиция заключается в том, что мы продвигаемся вперед в согласии со Швецией, и цель состоит в том, чтобы как можно скорее получить членство как для Финляндии, так и для Швеции».
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем протокол о вступлении в НАТО Швеции.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.