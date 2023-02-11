Пеэтер Тооминг, «Игра со снегом» I, II и III, снято примерно в 1980 году. «Игра со снегом» была частью набора Стодом фотоклуба, получившего диплом на конкурсе «Женщины в фотографии» в 1983 году.

Только сегодня и в воскресенье можно увидеть выставку Тартуского художественного музея «Очередь. Эпизод из фоторепортажа Тарту», ​​который по состоянию на полдень четверга посетили 3500 человек. Индрек Григор подготовил для выставки обзор конкурса «Женщина в фотоискусстве», который привлек большое внимание своими снимками о советском Тарту.