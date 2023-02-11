Пеэтер Тооминг, «Игра со снегом» I, II и III, снято примерно в 1980 году. «Игра со снегом» была частью набора Стодом фотоклуба, получившего диплом на конкурсе «Женщины в фотографии» в 1983 году.
Пеэтер Тооминг, «Игра со снегом» I, II и III, снято примерно в 1980 году. «Игра со снегом» была частью набора Стодом фотоклуба, получившего диплом на конкурсе «Женщины в фотографии» в 1983 году. Фото: Raimu Hanson

Только сегодня и в воскресенье можно увидеть выставку Тартуского художественного музея «Очередь. Эпизод из фоторепортажа Тарту», ​​который по состоянию на полдень четверга посетили 3500 человек. Индрек Григор подготовил для выставки обзор конкурса «Женщина в фотоискусстве», который привлек большое внимание своими снимками о советском Тарту.

На выставке представлены не только советские фотографии. Помимо обнаженных советских женщин, на снимках запечатлены и одетые. Есть также фотографии, сделанные в новой независимой Эстонии.

На первом плане «Радость» Тыну Нооритса. Фото, снятое примерно в 1980 год, принесло автору специальный приз на конкурсе «Женщины в фотоискусстве» 1983 года.
На первом плане «Радость» Тыну Нооритса. Фото, снятое примерно в 1980 год, принесло автору специальный приз на конкурсе «Женщины в фотоискусстве» 1983 года. Фото: Raimu Hanson