Только сегодня и в воскресенье можно увидеть выставку Тартуского художественного музея «Очередь. Эпизод из фоторепортажа Тарту», который по состоянию на полдень четверга посетили 3500 человек. Индрек Григор подготовил для выставки обзор конкурса «Женщина в фотоискусстве», который привлек большое внимание своими снимками о советском Тарту.
На выставке представлены не только советские фотографии. Помимо обнаженных советских женщин, на снимках запечатлены и одетые. Есть также фотографии, сделанные в новой независимой Эстонии.