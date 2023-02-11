Из-за издевательств на рабочем месте компания должна выплатить бывшей сотруднице 2,1 миллиона евро

Bloomberg сообщает, что согласно недавнему постановлению швейцарского суда, Nestle должна выплатить пострадавшей сотруднице 2,1 миллиона евро в качестве компенсации плюс 100 000 евро в качестве судебных издержек. Всего компания должна выплатить работнице заработную плату за 9 лет (то есть до момента достижения работницей пенсионного возраста), компенсацию за ущерб и судебные издержки.

По данным Bloomberg, бывшая сотрудница смогла доказать суду, что над ней систематически издевались на рабочем месте, из-за чего несправедливо лишилась работы.

Ясмин Мотарджеми присоединилась к Nestle в 2000 году, но, по ее словам, ее страсть к работе началась в 2006 году, когда она стала привлекать внимание к проблемам пищевой промышленности. Ее уволили в 2010 году.

По словам Мотарджеми, из-за издевательств ей пришлось подать заявление на получение пенсии по нетрудоспособности.