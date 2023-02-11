Мамма миа! ⟩ В Эстонии пицца подорожала больше, чем в среднем по ЕС

По случаю Международного дня пиццы, который прошел на этой неделе, Евростат объявил, что в декабре 2022 года магазинная пицца и пирог с заварным кремом в Европейском союзе были в среднем на 16% дороже, чем в то же время годом ранее. В Эстонии годовой рост цен на пиццу был на несколько выше чем в среднем по ЕС.