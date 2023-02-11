По случаю Международного дня пиццы, который прошел на этой неделе, Евростат объявил, что в декабре 2022 года магазинная пицца и пирог с заварным кремом в Европейском союзе были в среднем на 16% дороже, чем в то же время годом ранее. В Эстонии годовой рост цен на пиццу был на несколько выше чем в среднем по ЕС.
Мамма миа! ⟩ В Эстонии пицца подорожала больше, чем в среднем по ЕС
В Эстонии пицца подорожала больше, чем в среднем по ЕС
Среди государств-членов наибольший рост цен на пиццу произошел в Венгрии - цена повысилась на 46%. Годовой рост цен составил 39% в Литве и 37% в Болгарии. Наименьший рост цен на пиццу составил 7% в Люксембурге, 10% в Италии и 13% во Франции.
По данным Евростата, общая годовая инфляция на пиццу в декабре составила 17,5% в Эстонии, 10,4% в ЕС и 9,2% в еврозоне. Цены на энергоносители в наибольшей степени способствовали ускорению инфляции в еврозоне в декабре, увеличившись на 25,7%. За ними следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с ростом на 13,8%.