В ближайшие недели ожидается большой обвал цен на эстонские дрова

Прошлый год был финансово болезненным как для тех, кто отапливался электричеством, так и для тех, кто надеялся сэкономить на дровах.

По статистике Центра частного леса, в 2021 году еще можно было приобрести плотномер цельных дров за 25 евро, но к концу года цена выросла до 67 евро. В четвертом квартале 2022 года цена упала на 13,7%, но за год цена выросла вдвое. В декабре плотномер стоил 67,11 евро за 3 кубометра смешанных дров.

Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с колотыми дровами: цена на них подскочила более чем на 100 евро. Прошлой весной, после начала войны в Украине, цены на колотые дрова страшно выросли, так как люди пытались найти альтернативу электрическому и газовому отоплению. Наивысшего пика цена на дрова достигла осенью - тогда она стала постепенно падать, и, по словам эксперта, скоро упадет еще сильнее.

Присяжный аудитор лесного сектора KPMG Сийм Кюласепп сказал, что по сравнению с декабрем прошлого года цены на древесину в январе упали на 20%. Это зависит от ассортимента: сосновые бревна подешевели на 2%, а сами дрова - уже примерно на 20%, сказал Кюласепп. «Однако, исходя из статистики цен Центра частного леса, по сравнению с третьим кварталом 2022 года сосновые бревна также подешевели на 20%, а дрова - более чем на 30%», - сказал Кюласепп.

По словам Кюласепа, прогнозировать будущую цену пока сложно, но скорее ожидается ее снижение. «Учитывая довольно слабую экономическую активность на данный момент, можно предположить, что цены на необработанные бревна будут падать еще больше. То же самое относится и к дровам, потому что цена на другие энергоносители, особенно на газ, сейчас явно упала», - сказал Кюласепп. В целом, по словам Кюласепа, на данный момент к весне можно прогнозировать еще как минимум 20-процентное падение цен на древесину.

Какую цену предлагают на рынке

За 10 кубометров дров RMK берет 78,12 евро за кубометр, включая доставку. Кто закажет больше, то есть 24 кубометра, получит дрова по цене 64,8 евро за кубометр.