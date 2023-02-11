«Полный самолет беременных». В Аргентине пытаются совладать с наплывом рожениц из России

Суд в Аргентине разрешил въехать в страну всем шестерым гражданкам России, которые были ранее задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса после прилета. Тем не менее власти этой южноамериканской страны недовольны значительно выросшим за последний год потоком россиянок на поздних сроках беременности, подозревая, что единственная цель их приезда заключается в стремлении обзавестись «удобным» аргентинским паспортом.

О том, что все гражданки России, ранее задержанные в аэропорту Буэнос-Айреса, освобождены, сообщил их адвокат Кристиан Рубилар.

Беременные россиянки прилетели в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, но поначалу им отказали во въезде. Причем, как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, одна из девушек оставалась в зоне вылета с 7 февраля.

«Они не под арестом», - сказал представитель иммиграционных властей, добавив, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы отправить их обратно. Однако это непросто: женщины прибыли без сопровождения, с небольшим количеством денег, без обратных билетов и на сроке беременности более 30 недель, пишет в субботу британская газета Guardian.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что отказ во въезде россиянкам связан с возникшими у сотрудников миграционной службы подозрениями в том, что они предоставили ложную информацию о цели поездки.

По ее словам, россиянки въехали в страну как туристки, несмотря на то, что все находились на поздних сроках беременности.