Сб, 11.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Воскресенье принесет переменчивую зимнюю погоду

rus.postimees.ee
Воскресенье принесет переменчивую зимнюю погоду
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Зимняя погода.
Зимняя погода. Фото: Madis Veltman

В ночь на воскресенье по Эстонии проскользнет холодный гребень повышенного давления, после чего днем с севера прибудет зона пониженного давления.

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет без осадков с небольшой и прерывистой облачностью. Ветер северо-западный и западный, дует с 3-9 м/с, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Будет 5-11 градусов мороза, на островах и западном побережье температура воздуха составит от 0 до -4 градусов. На дорогах высок риск скольжения.

На Чудском озере преобладает северо-западный ветер 4-8 м/с с порывами до 12 м/с в начале ночи. Погода без сильных дождей, видимость от умеренной до хорошей. Мороз 6-9 градусов.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями. В северной и восточной Эстонии местами пройдет снег и будет ветрено. Ветер юго-западный усилится до 5-12 м/с, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха к вечеру повысится: от 0 до +4 градусов.

На Чудском озере юго-западный и западный ветер усилится до 5-10 м/с, днем ​​порывы до 13 м/с. Во многих местах пройдет снег. Видимость умеренная, но осадки ее ограничат. К вечеру температура воздуха поднимется почти до нуля градусов.

Ключевые слова
Наверх