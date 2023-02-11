Воскресенье принесет переменчивую зимнюю погоду

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет без осадков с небольшой и прерывистой облачностью. Ветер северо-западный и западный, дует с 3-9 м/с, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Будет 5-11 градусов мороза, на островах и западном побережье температура воздуха составит от 0 до -4 градусов. На дорогах высок риск скольжения.

На Чудском озере преобладает северо-западный ветер 4-8 м/с с порывами до 12 м/с в начале ночи. Погода без сильных дождей, видимость от умеренной до хорошей. Мороз 6-9 градусов.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями. В северной и восточной Эстонии местами пройдет снег и будет ветрено. Ветер юго-западный усилится до 5-12 м/с, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха к вечеру повысится: от 0 до +4 градусов.