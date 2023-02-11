ВИДЕО ⟩ «Нас в прямом смысле ведут на убой» - мобилизованные из Калининградской области просят помощи у губернатора

По словам военных, их готовили к службе в территориальной обороне, но затем направили в Донецк и передали в подчинение самопровозглашенной ДНР, где отвели роль штурмовой пехоты: «Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование далеко, связь почти отсутствует «…» Нас в прямом смысле ведут на убой».