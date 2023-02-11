Мобилизованные из Калининградской области записали видеообращение к губернатору Антону Алиханову, в котором пожаловались, что их «ведут на убой».
ВИДЕО ⟩ «Нас в прямом смысле ведут на убой» - мобилизованные из Калининградской области просят помощи у губернатора
По словам военных, их готовили к службе в территориальной обороне, но затем направили в Донецк и передали в подчинение самопровозглашенной ДНР, где отвели роль штурмовой пехоты: «Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование далеко, связь почти отсутствует «…» Нас в прямом смысле ведут на убой».
По словам мобилизованных, решение записать обращение к Алиханову пришло после того, как их решили «в очередной раз бросить на штурм как пушечное мясо». Они отказались следовать решению. Мобилизованные просят губернатора связаться с командованием.
Видео опубликовано в группе «ПобедаZАнами_39» во «ВКонтакте», занимающейся сбором помощи военным.
«Медиазона» пишет, что в комментариях появился пост от официального аккаунта правительства Калининградской области: «Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо».