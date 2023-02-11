«Депутаты заняты предвыборной агитацией»: что делают члены Рийгикогу в последние рабочие недели?

По мнению вступившего в Партию правых бывшего члена «Отечества» Сийма-Валмара Кюслера, об этом составе Рийгикогу уже давно сложилось мнение: трудных решений они принимать не будут.

«Прошли те времена, когда чему-то необоснованному осмеливались говорить "нет", а какому-то нужному, но непопулярному мнению - "да"», - говорит Кюслер. По его мнению, это связано с тем, что ни одна из политических партий, представленных в Рийгикогу, больше не имеет мировоззрения.

Часть законопроектов - в долгий ящик

По мнению председателя фракции «Отечества» Прийта Сибуля, в последние недели Рийгикогу мало чем занимается, ведь сейчас депутаты заняты предвыборной агитацией. «Одна тема, которая может обсуждаться, - это план развития лесного хозяйства, потому что законопрект готов и уже находится в руках правительства. Но я не могу скзаать, выйдет из него что-нибудь, или нет», - говорит Сибуль.

Яанус Карилайд (Центристская партия) вспомнил, что в этом составе Рийникогу должен быть завершен Уголовно-процессуальный кодекс. Проделана большая предварительная работа, это ускорило бы судебные разбирательства.

На замечание по полигону Нурсипалу член фраккции EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что у нынешнего правительства есть привычка откладывать в долгий ящик часть законопроектов.