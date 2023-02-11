Прекращение правительством дебатов о расширении полигона Нурсипалу оказало очень неожиданное влияние на многих избирателей, а также на членов Рийгикогу: создалось впечатление, что правительство завершило свою работу преждевременно. Однако впереди у Рийгикогу еще две тяжелые недели.
«Депутаты заняты предвыборной агитацией»: что делают члены Рийгикогу в последние рабочие недели?
По мнению вступившего в Партию правых бывшего члена «Отечества» Сийма-Валмара Кюслера, об этом составе Рийгикогу уже давно сложилось мнение: трудных решений они принимать не будут.
«Прошли те времена, когда чему-то необоснованному осмеливались говорить "нет", а какому-то нужному, но непопулярному мнению - "да"», - говорит Кюслер. По его мнению, это связано с тем, что ни одна из политических партий, представленных в Рийгикогу, больше не имеет мировоззрения.
Часть законопроектов - в долгий ящик
По мнению председателя фракции «Отечества» Прийта Сибуля, в последние недели Рийгикогу мало чем занимается, ведь сейчас депутаты заняты предвыборной агитацией. «Одна тема, которая может обсуждаться, - это план развития лесного хозяйства, потому что законопрект готов и уже находится в руках правительства. Но я не могу скзаать, выйдет из него что-нибудь, или нет», - говорит Сибуль.
Яанус Карилайд (Центристская партия) вспомнил, что в этом составе Рийникогу должен быть завершен Уголовно-процессуальный кодекс. Проделана большая предварительная работа, это ускорило бы судебные разбирательства.
На замечание по полигону Нурсипалу член фраккции EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что у нынешнего правительства есть привычка откладывать в долгий ящик часть законопроектов.
«Во-первых, пытались переубедить народ и органы местного самоуправления, но когда поняли, что это непросто, решение об этом на время отложили в долгий ящик. Перед выборами, чтобы обеспечить себе голоса, - заявил он. - Крайне позорно, что законопроект Виктории Ладынской-Кубитс («Отечество»), содержание которого заключалось в снижении налога с продаж на лекарства от рака до пяти процентов, был отклонен».
По его словам, вместо того, чтобы нормально планировать работу, в среду коалиция опять хочет организовать заседение-марафон, который, вероятно, продлится всю ночь. Он также раскритиковал план правительства связать два законопроекта с вотумом доверия на следующей неделе, ведь тогда эти законопроекты нельзя будет обсудить в комиссиях.
Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев объяснил, почему Закон об отходах и Закон о государственной тайне будут связаны с вотумом доверия в понедельник:
«Оба они связаны с обструкцией, инициированной EKRE, где в проект внесено несколько сотен поправок. Таким образом, EKRE остановила более десяти законопроектов. Это блокирует и всю остальную работу Рийгикогу. Единственная контрмера - связать их с вотумом доверия. Принять Закон об отходах важно еще и потому, что у нас уже есть штраф за нарушение директивы ЕС».
Две напряженные недели
Председатель комиссии по экономике Кристен Михал (Партия реформ) подтвердил, что на следующей неделе из его комиссии в производство поступят, пожалуй, самые важные законопроекты для этого правительственного состава. Из них он выделил законопрект, регулирующий сферы экономики, энергетики и планирования.
«Если распечатать все материалы по этому законопроекту, их невозможно будет поднять. Этот законопрокет ускоряет планирование на один-три года, освобождает от налога на прибыль для устройств до 15 кВт, освобождает от подоходного налога за солнечную энергию, вырабатываемую домами, и многое другое», - пояснил он. Что касается производства законопроекта по теме Нурсипалу, Михал сказал, что сначала нужно провести юридические дебаты, чтобы выяснить, нужны ли изменения в законе. Если нужны, то в этом составе Рийгикогу довести дело до конца уже не смогут.
Социал-демократ Яак Юске также заверил Postimees, что впереди у Рийгикогу две очень напряженные недели.
«Например, законопроект Закона о научно-исследовательской деятельности, поправка в Закон о музеях и законопроект о советских памятниках тоже выйдут на окончательное голосование», - уточнил он.