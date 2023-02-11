ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту на автобусах расклеили стихи украинских писателей

Проект автобусной поэзии, инициированный Эстонским литературным обществом в Литературном городе ЮНЕСКО Тарту, добрался до седьмого сборника поэтических текстов.

Ученый секретарь общества и координатор Тартуского литературного городка Марья Унт сообщила, что подборка стихов на этот раз посвящена Украине и что до конца года в автобусах можно будет прочитать 11 стихотворений шести современных украинских поэтов, расклеенных в виде наклеек. Стихи переведены на эстонский язык Маарьей Кангро и Матхурой, подборка подготовлена ​​коллективом Литературного города ЮНЕСКО Львов вместе с авторами.

В пятницу днем ​​авторы стихов были представлены через динамики и экраны, установленные на городской площади рядом с автобусом. Стихи исполнили Merca и представители Тартуского театра поэзии Тоомас Кихо, Эве Лейманн, Геа Кангиласки, Криста Ойасаар, Марья Унт, Яан Малин, Криста Ойасаар и Арне Мерилаи. Алина Паас, одна из лидеров «Украинского дома», прочитала несколько стихов на украинском языке.

Авторами автобусной поэзии являются Олена Герасемюк, Остап Сливонский, Анна Грувер, Григорий Семенчук, Оксана Стомина и Валерий Пузик. Также прозвучало стихотворение Тараса Шевченко, а в исполнении Merca, помимо стихов украинца Пузика, прозвучали его собственные стихи на военную тематику.