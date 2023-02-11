В пятницу днем из громкоговорителей, установленных рядом с городским автобусом на городской площади, звучали стихи на нескольких языках, в основном на эстонском, но также и на украинском. Более того, некоторое время звучали стихи на английском и сетуском. Жители Тарту, приехавшие сознательно и просто проходившие мимо, услышали произведений украинских поэтов, которые теперь можно будет увидеть и в городских автобусах.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту на автобусах расклеили стихи украинских писателей
Проект автобусной поэзии, инициированный Эстонским литературным обществом в Литературном городе ЮНЕСКО Тарту, добрался до седьмого сборника поэтических текстов.
Ученый секретарь общества и координатор Тартуского литературного городка Марья Унт сообщила, что подборка стихов на этот раз посвящена Украине и что до конца года в автобусах можно будет прочитать 11 стихотворений шести современных украинских поэтов, расклеенных в виде наклеек. Стихи переведены на эстонский язык Маарьей Кангро и Матхурой, подборка подготовлена коллективом Литературного города ЮНЕСКО Львов вместе с авторами.
В пятницу днем авторы стихов были представлены через динамики и экраны, установленные на городской площади рядом с автобусом. Стихи исполнили Merca и представители Тартуского театра поэзии Тоомас Кихо, Эве Лейманн, Геа Кангиласки, Криста Ойасаар, Марья Унт, Яан Малин, Криста Ойасаар и Арне Мерилаи. Алина Паас, одна из лидеров «Украинского дома», прочитала несколько стихов на украинском языке.
Авторами автобусной поэзии являются Олена Герасемюк, Остап Сливонский, Анна Грувер, Григорий Семенчук, Оксана Стомина и Валерий Пузик. Также прозвучало стихотворение Тараса Шевченко, а в исполнении Merca, помимо стихов украинца Пузика, прозвучали его собственные стихи на военную тематику.
Помимо Марьи Унт выступили вице-мэр Леммит Каплински и Рамзес Рийве и региональный менеджер GoBus в Южной Эстонии, по словам которых автобусная поэзия помогает знакомить с литературой и миром, а также заставляет людей смотреть не только в экраны смартфонов. По словам Унт, автобусная поэзия стала одной из визитных карточек Тарту как литературного города ЮНЕСКО, а также вызвала международный интерес к самому городу.