В Валга полиция устроила проверку водителям снегоходов

«В ходе патрулирования мы проверили 17 саночников. Отрадно отметить, что все проверенные до сих пор водители снегоходов были трезвы и имеют право управления, а снегоходы соответствуют требованиям», - сообщили в Валгаском полицейском участке в социальных сетях.