В субботу полицейские города Валга выехали на снегоходах патрулировать, чтобы проверить любителей покатиться по снегу.
В Валга полиция устроила проверку водителям снегоходов
В Валга полиция устроила проверку водителям снегоходов
«В ходе патрулирования мы проверили 17 саночников. Отрадно отметить, что все проверенные до сих пор водители снегоходов были трезвы и имеют право управления, а снегоходы соответствуют требованиям», - сообщили в Валгаском полицейском участке в социальных сетях.
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