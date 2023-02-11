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В Валга полиция устроила проверку водителям снегоходов

rus.postimees.ee
В Валга полиция устроила проверку водителям снегоходов
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Фото: PPA

В субботу полицейские города Валга выехали на снегоходах патрулировать, чтобы проверить любителей покатиться по снегу.

«В ходе патрулирования мы проверили 17 саночников. Отрадно отметить, что все проверенные до сих пор водители снегоходов были трезвы и имеют право управления, а снегоходы соответствуют требованиям», - сообщили в Валгаском полицейском участке в социальных сетях.

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