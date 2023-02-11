СвободуНавальному ⟩ Взлом или протест? Комсомольская правда опубликовала новости, идущие вразрез с риторикой Кремля

На главной странице издания появились публикации о российском вторжении в Украину, а также о второй волне мобилизации и пытках политзаключенных - однако вскоре были удалены.

По данным проекта «Продолжение следует», публикации разместил сотрудник «Комсомольской правды» Владимир Романенко.

«Работа в пропаганде эмоционально на меня давила. Многие люди, которые работают в таких изданиях, правда оправдывают убийства мирного населения в Украине. Вести лицемерные диалоги с коллективом и писать вранье каждый день - это труднее, чем кажется. После работы у меня не оставалось ни сил, ни желания просто с кем-то общаться и что-либо делать», - передает проект «Продолжение следует» слова самого Владимира.

«Между собой коллеги используют абсолютно тот же нарратив, что исходит из телевизора. Люди верят тому, что пишут: в радиоактивных комаров, которые использует Украина, мутантов-гусей и бог знает во что еще. При этом они, как и я, ссылаются на авторитетные, совсем не пропагандистские зарубежные источники: CNN, Bloomberg, Reuters», - поясняет Романенко и добавляет, что даже в рабочих чатах сотрудники издания называют украинцев «врагами», но не называют войну войной.