ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зимний автокросс в Валгамаа: любители автокросса устроили яркое представление

Соревнования делились на несколько различных классов: переднеприводные, заднеприводные, женские, молодежные, супер и UTV или мотовездеходы «Side-by-side» (Can-am, CF, Polaris и так далее).

Параллельно с основными соревнованиями проводились соревнования «Priipalu vigour», которые представляли собой интермедию на ледовой дорожке рядом с трассой. Мероприятие было рассчитано на друзей, знакомых, мам, пап, а также на кросс-райдеров в перерывах между заездами, чтобы они не скучали.