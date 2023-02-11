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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зимний автокросс в Валгамаа: любители автокросса устроили яркое представление

Тийт Лойм
, репортер
Зимний автокросс в Валгамаа: любители автокросса устроили яркое представление
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В субботу любители автокросса собрались на трассе в деревне Прийпалу в Валгамаа, где проходил первый этап соревнований Кубка Прийпалу «Коньки и лыжи».

Соревнования делились на несколько различных классов: переднеприводные, заднеприводные, женские, молодежные, супер и UTV или мотовездеходы «Side-by-side» (Can-am, CF, Polaris и так далее).

Параллельно с основными соревнованиями проводились соревнования «Priipalu vigour», которые представляли собой интермедию на ледовой дорожке рядом с трассой. Мероприятие было рассчитано на друзей, знакомых, мам, пап, а также на кросс-райдеров в перерывах между заездами, чтобы они не скучали.

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