За 2021 год нашу страну покинуло 12 481 человек, из них 6950 мужчин и 3060 женщин владельцы эстонского паспорта. Желание людей поискать лучшего места для жизни отражает общую социально-экономическую картину страны. По мнению ведущего аналитика SEB Михкеля Нестора, из-за негативных тенденций экономика Эстонии сможет сохранить положительную динамику в 2023 году с ростом всего лишь на 0,2%. Rus.Postimees выяснил почему, куда и кем едут работать жители Эстонии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Раньше был кулак и железные ворота». Почему, куда и кем едут работать жители Эстонии?
Анна Анелайнен, стилист (Таллинн)
Выгодно работать заграницей не покидая Эстонии
Если есть данные, знания и талант, то зарубежом легче добиться успеха. Я по себе знаю, что в сфере красоты в Хельсинки легче себя реализовать в качестве специалиста, чем здесь в Эстонии. Маленький рынок, низкая платежеспособность, невысокий уровень сервиса, так что блеснуть очень трудно. Что касается заработка, то это сравнивать смешно. Почти 70% из всех специалистов бьюти-бизнеса в Финляндии и Швеции – это эмигранты из других стран. Даже конкуренция там идет нам всем на пользу. Но это в нашей сфере. А так конкуренция на стройках не между специалистами, а между разнорабочими из-за денег. Большинство эмигрантов в Финляндии работают не по профессии. По своим знакомым я знаю, что если у нас кто-то уезжает на заработки заграницу, то редко возвращается. Но я возвращаюсь постоянно. У меня здесь семья, дом, любимый город. Я езжу на работу туда, а живу здесь и не планирую уезжать. Очень выгодно работать заграницей не покидая Эстонии.
Олег Латышенок, пенсионер (Маарду)
Уезжают не сантехники и дворники, а ученые и таланты
Для нас, для Эстонии отъезд специалистов зарубеж – это катастрофа. Уезжают не сантехники и дворники, а ученые и таланты. Мы остаемся с минимумом в медицине, механике, образовании. Мы теряем престиж в глазах тех же стран, куда уезжает наша талантливая молодежь. Раньше такого не было. Был кулак и железные ворота. Дисциплина. Это был метод сдерживания, от которого государство выигрывало. Но он был античеловечный. Теперь все открыто и сдерживать надо заботой государства, а не насилием и запретами, как раньше. Надо создать условия людям, а у нас зарплата врача с гулькин нос, а в Исландии в пять раз больше. Государство должно понимать, создав условия мы и своих удержим, и к себе привлечем оттуда специалистов.
Игорь Ткаченко, IT специалист (Выру)
От нового опыта вернувшихся с заработков мы выигрываем
Половина специалистов IT сферы не задумываются, где они физически находятся. Я не могу определить, уехал я или работаю на Эстонию и в Эстонии, потому что заказчики – это весь мир. По налогам ясно, что где живешь, там и платишь, но по факту работы уходят во все страны Евросоюза, США, Японии. К отъезду на заработки из Эстонии я смотрю положительно. По своим знакомым и друзьям знаю, что многие поработав в Европе, устраивают там свою жизнь и потом успешными возвращаются обратно. Здесь привычная среда, знакомые, свой ритм жизни, и честно, мало мест, где спокойно, безопасно и чисто, как у нас. Так что если хочется ехать, пусть едут, но когда все получится, пусть возвращаются. От нового опыта вернувшихся с заработков мы выигрываем.
Людмила Лукшина, бухгалтер (Таллинн)
Плохо владеющие эстонским не только уезжают, но и голосуют не понятно как
Во многом виноват язык. Если в Эстонии хорошо не владеешь языком, то с работой очень ограниченный выбор. А в чем разница между тем, чтобы работать уборщицей или официантом в Таллинне или в Париже? В зарплате. Язык не знаешь ни там, ни здесь, так если не профессия, так денег заработать. Если мы хотим, чтоб здесь русскоязычные граждане Эстонии развивались и приносили пользу стране, нужно как-то по-новому строить систему обучения языку. В этом главная причина массового отъезда из Эстонии. Германия, Франция приобретает их, а мы теряем. Извините, надо помнить, что они все избиратели. Плохо владеющие эстонским не только уезжают, но и голосуют не понятно как. Это надо менять.
Артур Раухиайнен, медицинский работник (Раквере)
Мне за сорок, и я в очередной раз пробую себя в новой сфере
Я сменил много специальностей. От работы в муниципалитете и шоу-бизнесе до медицины. Можно сказать, что выбор где и кем работать – это достижение важное для Эстонии и ЕС, но совершенно не означает, что этим правом пользуются все, кто хочет зарабатывать или реализовывать себя. Это успешно можно сделать и внутри нашей страны. Эстония, как никакая другая страна способствует начать любое дело или найти применение своим знаниям и умениям. По сравнению с другими северными странами у нас недорогое жилье, мягкая налоговая система и очень качественное образование. Мне за сорок, и я в очередной раз пробую себя в новой сфере, оканчиваю два курса одновременно в медицинской области. Столкнувшись с пандемией KOVID 19 я решил для себя, что моя помощь волонтёра необходима моей стране, а потом понял, что большое количество людей нуждаются в помощи каждый день. Мало где можно так быстро изменить свою жизнь, не теряя привычного темпа. Для успеха не стоит уезжать зарубеж.
Лариса Орумец, домохозяйка (Маарду)
Устраиваются по всему нашему Союзу туда, где платят
У меня у соседки дочь с высшим образованием в Англии в ресторане работает официанткой. Приехала на праздники, посмотрела на нашу жизнь. И не здесь, а в Таллинне походила посмотрела, и сказала, что тут жить нельзя. Уехала в Англию. Это сейчас нормально. Самая модная причина у молодежи – это деньги. В Эстонии очень высокие цены на все, а зарплаты очень средние. Работающему купить квартиру и с кредитами, и с ипотеками нет возможности. Едут, едут, едут. Устраиваются по всему нашему Союзу и чаще всего туда, где платят. Какое образование сегодня, не играет роли. Что умеешь делать и язык. Больше и не надо ничего. Самые ходовые профессии у наших эстонских гастарбайтеров: строители, официантки, водители и кем-то в отелях. Слышала, что набирают активно железнодорожников в Финляндию эти по профессии пойдут, наверное. А так нужен язык и желание.
Ольга Коппель, торговый работник (Нарва)
Работа вне дома – это такой шанс новой жизни
Когда люди решают ехать в другую страну, то это не только из-за денег. И в Эстонии можно найти деньги, если постараться. Иногда человеку нужно уехать от кого-то или от чего-то. Многие меняют всю жизнь переездом, сменой профессии, едут учиться. Да, для большинства деньги играют главную роль. Многим неважно кем они будут работать, лишь бы платили. Мне кажется, что они себя теряют, расставаясь с настоящим собой за деньги. Но это не всегда портит, а может это им и нужно. Бегут от друзей, от семьи, от долгов. Работа вне дома – это такой шанс новой жизни. Я сама имею опыт такой работы, но наездами по сезону. Это было интересно, и я смогла оплатить себе учебу.
Комментарии автора
Согласно последним данным Департамента статистики количество покидающих Эстонию за последние три года существенно не менялось. В 2019 году их Эстонии выехало 12801 человек, в 2020 году 12427, и 12 481 жителей Эстонии оставили нашу страну в 2021году.
Как и в прошлые годы в 2021 году лидерами смены места работы, учебы или постоянного жительства стали граждане Эстонии, их количество составило 6950 мужчин и 3060 женщин, второе место по отъезду занимают граждане стран ЕС общим числом 4039 человек, обладатели российского паспорта выехали в количестве 1233 человек, а граждан Украины всего 714 человек находившихся в Эстонии.
Этот прогноз подтверждается тем фактом, что основной причиной выезда жителей Эстонии за ее пределы чаще всего является поиск работы. Самыми подвижными оказались три возрастные группы. По количеству уехавших пальму первенства держат люди от 30 до 34 лет, их группа составила 1296 человек, на втором месте от 35 до 39 лет с 980 отъехавшими, а в группе от 40 до 44 лет оказалось 633 человека.
Относительно высокую мобильность продемонстрировали представители группы от 60 до 64 лет в количестве 505 человек, что незначительно их отличает от самых молодых эмигрантов из группы от 20 до 24 лет числом немного превышающим 600 человек.
Что касается ситуации на рынке труда, во многом определяющей интенсивность эмиграционного потока, то по данным Eurostat, уровень безработицы в Эстонии в декабре 2022 года был ниже среднего по ЕС. По положению на 29 января на учете в Кассе по безработице стояли 54 365 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8,3% до 8,4%. Бессменным лидером среди уездов по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла до 12,1%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,6%. В Харьюмаа уровень безработицы был равен 8%. Без работы в столичном регионе оставались 25 597 человек.
Основными странами, куда чаще всего уезжают жители Эстонии, являются Финляндия, Великобритания, Швеция и Германия, а наименее привлекательными, Литва и Латвия. По сравнению с Эстонией ситуация с безработицей в этих двух странах чуть хуже. Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших экономик еврозоны зафиксирован в Испании 12,4%. В Италии она составила 7,8%, во Франции 7%, в Нидерландах 3,6%, в Германии 3%.
В опросе приняли участие более 30 человек. Своим мнением поделились жители Силламяэ, Нарвы, Раквере, Маарду, Выру и Таллинна.
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