ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Раньше были кулак и железные ворота». Почему, куда и кем едут работать жители Эстонии?

Артур Раухиайнен, медицинский работник (Раквере)

Артур Раухиайнен Фото: Личный архив

Мне за сорок, и я в очередной раз пробую себя в новой сфере

Я сменил много специальностей. От работы в муниципалитете и шоу-бизнесе до медицины. Можно сказать, что выбор где и кем работать – это достижение важное для Эстонии и ЕС, но совершенно не означает, что этим правом пользуются все, кто хочет зарабатывать или реализовывать себя. Это можно успешно делать и внутри нашей страны. Эстония как никакая другая страна способствует начать любое дело или найти применение своим знаниям и умениям. По сравнению с другими северными странами у нас недорогое жилье, мягкая налоговая система и очень качественное образование. Мне за сорок, и я в очередной раз пробую себя в новой сфере, оканчиваю два курса одновременно в медицинской области. Столкнувшись с пандемией ковида я решил для себя, что моя помощь волонтёра необходима моей стране, а потом понял, что большое количество людей нуждаются в помощи каждый день. Мало где можно так быстро изменить свою жизнь, не теряя привычного темпа. Для успеха не стоит уезжать зарубеж.

Лариса Орумец, домохозяйка (Маарду)

Лариса Орумец. Фото: Денис Антонов

Устраиваются по всему нашему союзу туда, где платят