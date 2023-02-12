Землетрясение в Турции и Сирии: погибших уже больше 28 тысяч; спасатели прекратили работу из-за стрельбы

Как сообщил журналистам вице-премьер турецкого правительства Фуат Октай, число погибших в этой стране возросло до 24 617 человек. По данным информационного агентства AFP, в Сирии пока найдены 3553 погибших. Таким образом, общее число погибших в обеих странах - более 28 100 человек.

Как сообщают информационные агентства, в турецкой провинции Газиантеп в субботу, через пять дней после землетрясения, из-под завалов была извлечена семья из пяти человек: родители, две дочери и сын. Семья чудом выжила в своем разрушенном доме в регионе, расположенном недалеко от эпицентра.

Агентство AP также сообщило в субботу о спасении семилетней девочки, которую вытащили из-под обломков в провинции Хатай спустя почти 132 часа после землетрясения.

Спасатели в опасности

В некоторых местах под угрозой оказались сами спасатели. Две немецкие организации - Немецкая международная поисково-спасательная служба (ISAR) и Федеральное агентство технической помощи Германии (THW) - вслед за некоторыми другими приостановили спасательные операции на юге Турции.

«Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками, также были слышны выстрелы», - объяснил представитель ISAR Штефан Хайне.

Операционный менеджер организации Стивен Байер сказал в интервью агентству Рейтер: «Очевидно, что печаль постепенно уступает место гневу. Поэтому мы пока останемся в совместном лагере с THW».