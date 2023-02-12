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Swedbank больше всего зарабатывает на жителях Эстонии

Лийна Лакс
Swedbank больше всего зарабатывает на жителях Эстонии
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Swedbank.
Swedbank. Фото: Ints Kalnins

Экономические результаты балтийских подразделений Swedbank показывают, что наибольшую прибыль банк зарабатывает на жителях Эстонии.

Прошлый год стал для банков рекордным с точки зрения роста прибыли: в Эстонии крупнейший банк на местном рынке смог увеличить свою прибыль на целых 25 процентов. Рост прибыли в других странах Балтии также не отставал. Но какая страна является наиболее прибыльной для банка?

Эстония

В прошлом году Swedbank получил чистую прибыль в размере 224 миллионов евро. Если разделить это на все население в 1,33 миллиона человек, то один житель Эстонии смог принести банку прибыль в размере 169 евро.

Согласно отчету предприятия, рыночная доля Swedbank в Эстонии составляет 37 процентов.

Латвия

В Латвии Swedbank увеличил свою прибыль на 55 процентов, до 135 миллионов евро. По данным Всемирного банка, в Латвии проживает 1,89 миллиона жителей. То есть на каждого человека поступила прибыль в размере 71,5 евро.

В Латвии у Swedbank самая большая доля рынка среди всех стран Балтии - 41 процент.

Литва

Прибыль Swedbank в прошлом году в Литве достигла 143 миллионов евро. При населении в 2,8 миллиона человек банк получает прибыль в размере 51,1 евро на человека.

В Литве рыночная доля Swedbank составляет 38 процентов.

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