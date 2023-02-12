Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль сбил пешехода

Вчера в 4.44 утра в волости Йыэляхтме на 20-м километре шоссе Таллинн-Нарва, по предварительным данным, 51-летний мужчина на автомобиле BMW 730D съехал с дороги в зону, разделяющую направления движения, где сбил находившуюся там 47-летнюю женщину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Вторая авария случилась вчера вечером в центра Таллинна, когда автомобилист решил проскочить перед автобусом. Подробнее читайте здесь.