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Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль сбил пешехода

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль сбил пешехода
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Машины полиции и скорой помощи. Фото иллюстративное.
Машины полиции и скорой помощи. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 11 февраля, рано утром на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Вчера в 4.44 утра в волости Йыэляхтме на 20-м километре шоссе Таллинн-Нарва, по предварительным данным, 51-летний мужчина на автомобиле BMW 730D съехал с дороги в зону, разделяющую направления движения, где сбил находившуюся там 47-летнюю женщину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Вторая авария случилась вчера вечером в центра Таллинна, когда автомобилист решил проскочить перед автобусом. Подробнее читайте здесь

Также за прошедшие сутки полицией были задержаны 26 нетрезвых водителей. 

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