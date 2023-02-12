Жестокая эксплуатация? Украинские строители разочарованы тем, что потеряли работу

Финское издание Yle поговорило с четырьмя украинцами, которые работали в Тампере. Трое - Виталий Комадовский, Павло Василевский и Андрей Латкин - заявили, что несогласны с итогами проверки профсоюза, поскольку они были довольны своей работой, доходом и условиями проживания: они знали, что им платит субподрядчик объекта и что они работают в качестве частных предпринимателей, им предоставили жилье, транспорт, инструменты, оборудование и одежду.

После вмешательства профсоюза украинцам предложили новый договор как простым рабочим, в результате чего зарплата будет ниже и украинцы должны выселиться из предоставленных им бесплатных квартир и сами оплачивать транспортные расходы.