Некоторые украинские рабочие на очистных сооружениях в Тампере оказались разочарованы вмешательством профсоюза строителей Финляндии, который ранее выявил случаи «жесткой эксплуатации» украинцев на крупной строительной площадке.
Жестокая эксплуатация? Украинские строители разочарованы тем, что потеряли работу
Финское издание Yle поговорило с четырьмя украинцами, которые работали в Тампере. Трое - Виталий Комадовский, Павло Василевский и Андрей Латкин - заявили, что несогласны с итогами проверки профсоюза, поскольку они были довольны своей работой, доходом и условиями проживания: они знали, что им платит субподрядчик объекта и что они работают в качестве частных предпринимателей, им предоставили жилье, транспорт, инструменты, оборудование и одежду.
После вмешательства профсоюза украинцам предложили новый договор как простым рабочим, в результате чего зарплата будет ниже и украинцы должны выселиться из предоставленных им бесплатных квартир и сами оплачивать транспортные расходы.
А украинец Игорь Петрусев, который подписал новый договор, рассказал об ином опыте работы на финской стройплощадке, например, у него были проблемы с получением зарплаты. Он говорит, что теперь, вероятно, будет получать меньше денег на руки, однако сможет пользоваться социальными льготами и вступить в профсоюз.