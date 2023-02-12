Фото ⟩ Впечатляет! Замерз крупнейший водопад Эстонии

Как сообщалось ранее, в Эстонии на побережье Балтийского моря было замечено и другое удивительное природное явление. Жители Эстонии поделились в социальных сетях фотографиями «ледяных яиц» .

О том, откуда они берутся, рассказал синоптик LTV Том Брицис. Он поделился, что сначала в морской воде образуются небольшие кусочки льда, которые из-за ветра и устойчивых волн кружатся и вращаются в воде, постепенно нарастая новыми слоями льда, пока не превращаются в крупные ледяные шары.