Впечатляющие фото, на которых запечатлено, как в феврале выглядит замерзший водопад Валасте в Эстонии, были опубликованы на латвийской странице «Узнай Эстонию» в социальной сети Facebook, передает Rus.TVNET.
Фото ⟩ Впечатляет! Замерз крупнейший водопад Эстонии
Впечатляет! Замерз крупнейший водопад Эстонии
Вода в самом большом водопаде Эстонии в феврале замерзла, образовав лед необычных форм.
Галерея: Замерзший водопад Валасте в Эстонии
Как сообщалось ранее, в Эстонии на побережье Балтийского моря было замечено и другое удивительное природное явление. Жители Эстонии поделились в социальных сетях фотографиями «ледяных яиц».
О том, откуда они берутся, рассказал синоптик LTV Том Брицис. Он поделился, что сначала в морской воде образуются небольшие кусочки льда, которые из-за ветра и устойчивых волн кружатся и вращаются в воде, постепенно нарастая новыми слоями льда, пока не превращаются в крупные ледяные шары.
Эти природные произведения искусства формируются в совершенно особых условиях, где важны умеренный, устойчивый ветер и небольшие волны.