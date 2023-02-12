Два евродепутата задержаны по делу о коррупции

Полиция Бельгии взяла под стражу Марка Тарабеллу. В рабочем кабинете и в жилище парламентария прошли обыски. В Италии задержан Андреа Коццолино. Это произошло на выходе из больницы в Неаполе, где Коццолино проходит лечение. В его офисе тоже прошел обыск.

Обоих депутатов подозревают в получении взяток от некоей «третьей страны». По данным СМИ, речь идет о Катаре, а в случае Коццолино - еще и о Марокко. В начале февраля оба политика были лишены депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела и исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.

Депутатов подозревают в получении взяток до 140 тысяч евро

Марка Тарабеллу подозревают в том, что в течение двух лет он «поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты» на общую сумму от 120 до 140 тысяч евро, говорится в отчете Европарламента.

В свою очередь Андреа Коццолино, по данным следствия, также за денежное вознаграждение «мог быть причастен к актам коррупции, возникшим в результате вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте». И Тарабелла, и Коццолино отрицают свою вину.

Дело о коррупции в Европарламенте