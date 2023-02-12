Два депутата Европарламента задержаны в рамках расследования дела о коррупции «Катаргейт» о получении взяток от Катара в попытке повлиять на решения Европарламента, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.
Два евродепутата задержаны по делу о коррупции
Полиция Бельгии взяла под стражу Марка Тарабеллу. В рабочем кабинете и в жилище парламентария прошли обыски. В Италии задержан Андреа Коццолино. Это произошло на выходе из больницы в Неаполе, где Коццолино проходит лечение. В его офисе тоже прошел обыск.
Обоих депутатов подозревают в получении взяток от некоей «третьей страны». По данным СМИ, речь идет о Катаре, а в случае Коццолино - еще и о Марокко. В начале февраля оба политика были лишены депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела и исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.
Депутатов подозревают в получении взяток до 140 тысяч евро
Марка Тарабеллу подозревают в том, что в течение двух лет он «поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты» на общую сумму от 120 до 140 тысяч евро, говорится в отчете Европарламента.
В свою очередь Андреа Коццолино, по данным следствия, также за денежное вознаграждение «мог быть причастен к актам коррупции, возникшим в результате вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте». И Тарабелла, и Коццолино отрицают свою вину.
Дело о коррупции в Европарламенте
Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре прошлого года. В его центре оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли. Она и еще пять человек были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Двое из них впоследствии были освобождены. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар пытался через них «повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков». Официальная Доха отвергает все обвинения.
В Европарламенте Кайли работала в группе, занимавшейся анализом ситуации в Катаре. Во время подготовки к чемпионату мира по футболу эту страну обвиняли в масштабных нарушениях прав трудовых мигрантов из государств Азии и Африки. По версии следствия, незадолго до начала турнира Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль-Марри.
После этого она, выступая в Европарламенте, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее «вдохновляющей арабский мир», а саму страну - «передовой в плане защиты прав трудящихся». Кайли и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в причастности к преступной организации, отмывании денег и коррупции. В ходе обысков у фигурантов дела было изъято 1,5 млн евро.