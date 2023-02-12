Эстонские летающие лыжники вошли в топ-10 на соревнованиях

От каждой страны участвовало по два спортсмена, Эстонию представляли Артти Айгро и Кевин Мальцев. В первом туре из 13 команд-участниц отбирались 12 лучших, во втором – восемь.

В первом туре Мальцев прыгнул на 101,5 м, Айгро на 115,5 м, тем самым Эстония заняла 10-е место. Во втором туре Артти Айгро пролетел дальше – 120,5 м, а Мальцев ограничился отметкой 104,5 м – в общем зачете Эстония осталась на 10-й позиции и не прошла в третий тур.