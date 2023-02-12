На этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде, городе, принимавшем зимнюю Олимпиаду, Эстония в новом командном состязании, так называемом Super Team, заняла 10-е место.
Эстонские летающие лыжники вошли в топ-10 на соревнованиях
Эстонские летающие лыжники вошли в топ-10 на соревнованиях
От каждой страны участвовало по два спортсмена, Эстонию представляли Артти Айгро и Кевин Мальцев. В первом туре из 13 команд-участниц отбирались 12 лучших, во втором – восемь.
В первом туре Мальцев прыгнул на 101,5 м, Айгро на 115,5 м, тем самым Эстония заняла 10-е место. Во втором туре Артти Айгро пролетел дальше – 120,5 м, а Мальцев ограничился отметкой 104,5 м – в общем зачете Эстония осталась на 10-й позиции и не прошла в третий тур.
Соревнования выиграла польская команда (Петр Жила, Давид Кубацкий, 800,8 балла), опередив Австрию (Даниэль Чофениг, Стефан Крафт, 787,6 балла) и Японию (Наоки Накамура, Рёю Кобаяши, 776,7 балла).
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