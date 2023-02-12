Украинская пограничная служба заявила, что в субботу, 11 февраля, под Бахмутом был сбит российский военный самолет, скорее всего, Су-25, передает Rus.TVNET.
Видео ⟩ Украина: под Бахмутом сбит российский самолет
Украина: под Бахмутом сбит российский самолет
По данным службы, летательный аппарат армии РФ был сбит переносной зенитной ракетой. После удара о землю самолет взорвался. Поскольку в небе не было заметна парашюта, пилот, вероятно, погиб.
Это уже второй российский боевой самолет, уничтоженный таким образом в Бахмутском районе за неделю.
Видео: Под Бахмутом сбили российский военный самолет
Военное вторжение России в Украину продолжается уже почти год - с 24 февраля 2022 года. По разным оценкам, потери в живой силе с обеих сторон составили уже десятки тысяч человек, миллионы украинцев покинули свою страну или стали внутренне-перемещенными лицами. Война в Украине - крупнейший вооруженный конфликт в Европе с момента окончания Второй мировой войны.
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