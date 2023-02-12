Двоеборец Кристьян Ильвес впервые в этом сезоне поднялся на подиум

На первом состязании, которое прошло в субботу, Ильвес занял третье место. По его словам, теперь он может спокойнее идти на чемпионат мира.

В этом сезоне Ильвес несколько раз был близок к подиуму – несколько раз занимал четвертые места. В Шонахе он своим мощным прыжком с трамплина сумел завоевать третье место.

«Конечно, я доволен соревнованиями по прыжкам с трамплина. Все идет в правильном направлении. Успех, который пришел в последние недели, повышает чувство уверенности в себе и благодаря этому лучше прыгаешь. Конечно, пока еще нет этого чувства, что можешь выполнять отличные прыжки с трамплина из любого положения. Но если концентрация имеется и я делаю все необходимое, результаты улучшаются», — сказал Ильвес в интервью Postimees.