«Реал» стал клубным чемпионом мира

В первом тайме команда Карло Анчелотти забила два гола (Винисиус и Вальверде), «Аль-Хиляль» ответил точным ударом Мареги после ошибки защитников бланкос.

После перерыва зрители увидели пять голов. Два провел «Аль-Хиляль» - дубль на счету Лусиано Вьетто, у «Реала» дубли оформили Феде Вальверде и Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Карима Бензема.

«Реал» стал пятикратным победителем клубного чемпионата мира. Ранее мадридцы побеждали в 2014 году, а также в период с 2016 по 2018 гг.