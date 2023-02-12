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«Реал» стал клубным чемпионом мира

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«Реал» стал клубным чемпионом мира
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"Реал" празднует победу.
"Реал" празднует победу. Фото: IMAGO/Richard Callis/SPP

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира-2022. Бланкос в финале победили «Аль-Хиляль» — 5:3, сообщает sportarena

В первом тайме команда Карло Анчелотти забила два гола (Винисиус и Вальверде), «Аль-Хиляль» ответил точным ударом Мареги после ошибки защитников бланкос.

После перерыва зрители увидели пять голов. Два провел «Аль-Хиляль» - дубль на счету Лусиано Вьетто, у «Реала» дубли оформили Феде Вальверде и Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Карима Бензема.

«Реал» стал пятикратным победителем клубного чемпионата мира. Ранее мадридцы побеждали в 2014 году, а также в период с 2016 по 2018 гг.

Третье место на турнире занял «Фламенго». В «утешительном финале» бразильский клуб добыл результативную победу над «Аль-Ахли» — 4:2.

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