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Дани Алвесу грозит 12 лет заключения: в деле об изнасиловании новые обстоятельства

rus.postimees.ee
Дани Алвесу грозит 12 лет заключения: в деле об изнасиловании новые обстоятельства
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В деле Дани Алвеса появились новые обстоятельства.
В деле Дани Алвеса появились новые обстоятельства. Фото: PEDRO NUNES

Появились новые подробности по делу в отношении экс-защитника сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, сообщает sport.nv

По информации источника, в теле вероятной жертвы, 23-летней девушки, были обнаружены следы ДНК Алвеса.

Полиция также провела расследование в ночном клубе Барселоны, где якобы произошло изнасилование, и нашла там следы принадлежащей футболисту спермы. Биологический материал оказался идентичен тому, который Алвес добровольно сдал 20 января. Такие же образцы спермы были обнаружены после анализа платья, которое жертва сдала в полицию, когда через два дня она пошло оформлять жалобу.

Алвесу грозит лишение свободы сроком от четырех до 12 лет.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда мадридского Реала и сборной Бразилии Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование.

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