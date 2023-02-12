Появились новые подробности по делу в отношении экс-защитника сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, сообщает sport.nv.
Дани Алвесу грозит 12 лет заключения: в деле об изнасиловании новые обстоятельства
Дани Алвесу грозит 12 лет заключения: в деле об изнасиловании новые обстоятельства
По информации источника, в теле вероятной жертвы, 23-летней девушки, были обнаружены следы ДНК Алвеса.
Полиция также провела расследование в ночном клубе Барселоны, где якобы произошло изнасилование, и нашла там следы принадлежащей футболисту спермы. Биологический материал оказался идентичен тому, который Алвес добровольно сдал 20 января. Такие же образцы спермы были обнаружены после анализа платья, которое жертва сдала в полицию, когда через два дня она пошло оформлять жалобу.
Алвесу грозит лишение свободы сроком от четырех до 12 лет.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда мадридского Реала и сборной Бразилии Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование.