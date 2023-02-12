Экологический след эстонцев почти в четыре раза превышает допустимый для Земли предел

В отчете сказано, что экологический след жителей Эстонии больше в сфере электричества, отопления, продуктов питания и приобретенного оборудования, но ниже среднего по Европе в сфере транспорта.

Эксперт центра Магнус Пийритс отметил, что, по мнению ученых, большой риск для сохранения жизни и окружающей среды возникает уже тогда, когда люди превышают предел допустимого на Земле более чем в два раза. Экологический след жителя Европы в среднем в 2,9 раза превышает допустимый предел Земли, а жителя Эстонии - в среднем в 3,8 раза.

«Образно говоря, сегодня мы живем и потребляем так, как если бы у нас было три планеты, а не одна, - пояснил Пийритс. - Главной причиной этого является энергетическая и тепловая экономика Эстонии. Чтобы достичь допустимых пределов Земли, ее воздействие на окружающую среду необходимо значительно уменьшить.

Каждый может уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Например, в Эстонии едят больше мяса, чем рекомендуют диетологи, а потребление бытовой техники также выше, чем в среднем по Европе».

Из того, что составляет рацион среднего жителя Эстонии, свинина оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду. Сокращение потребления мяса до уровня, рекомендованного диетологами, уменьшит экологический след эстонцев на 0,2 балла. Пищевыми продуктами с чрезвычайно высоким воздействием на окружающую среду являются также шоколад и сыр.