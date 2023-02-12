Согласно недавнему отчету Центра мониторинга развития, экологический след эстонцев на треть больше, чем у других европейцев, и превышает допустимый предел планеты в 3,8 раза.
Экологический след эстонцев почти в четыре раза превышает допустимый для Земли предел
В отчете сказано, что экологический след жителей Эстонии больше в сфере электричества, отопления, продуктов питания и приобретенного оборудования, но ниже среднего по Европе в сфере транспорта.
Эксперт центра Магнус Пийритс отметил, что, по мнению ученых, большой риск для сохранения жизни и окружающей среды возникает уже тогда, когда люди превышают предел допустимого на Земле более чем в два раза. Экологический след жителя Европы в среднем в 2,9 раза превышает допустимый предел Земли, а жителя Эстонии - в среднем в 3,8 раза.
«Образно говоря, сегодня мы живем и потребляем так, как если бы у нас было три планеты, а не одна, - пояснил Пийритс. - Главной причиной этого является энергетическая и тепловая экономика Эстонии. Чтобы достичь допустимых пределов Земли, ее воздействие на окружающую среду необходимо значительно уменьшить.
Каждый может уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Например, в Эстонии едят больше мяса, чем рекомендуют диетологи, а потребление бытовой техники также выше, чем в среднем по Европе».
Из того, что составляет рацион среднего жителя Эстонии, свинина оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду. Сокращение потребления мяса до уровня, рекомендованного диетологами, уменьшит экологический след эстонцев на 0,2 балла. Пищевыми продуктами с чрезвычайно высоким воздействием на окружающую среду являются также шоколад и сыр.
Оказывать чрезвычайно негативное воздействие на окружающую среду помогает эстонцам потребление тепла и электроэнергии. С одной стороны, это связано с прохладным климатом и более высокими потребностями в отоплении, а с другой стороны, это распространенное в Эстонии отопление дровами.
«В густонаселенных частях страны отопление дровами загрязняет окружающую среду и вызывает заболевания органов дыхания из-за выброса в воздух мелкодисперсных твердых частиц. Экологический след дровяного отопления на киловатт-час в два раза больше, чем у природного газа. Если половина жителей Эстонии, которые отапливаются дровами, перейдут на централизованное отопление, наш экологический след уменьшится на 0,4 балла», - привел пример Пийритс и добавил, что, хотя люди могут в некоторой степени влиять на свой экологический след, изменяя потребление, применение новых «зеленых» технологий и решений даст более заметный эффект.
Воздействие движения на окружающую среду в Эстонии меньше, чем в среднем по Европе, поскольку эстонцы меньше пользуются воздушным транспортом. Если в Европе воздушное движение составляет 27 процентов экологического следа мобильности, то в Эстонии - всего 2 процента. В то же время экологический след эстонцев уменьшился бы на 0,1 балла, если бы эстонцы заменили 20% поездок на автомобиле поездками на общественном транспорте.
Экологический след состоит из 16 категорий. Как в Европе, так и в Эстонии самые большие проблемы связаны с выбросами в воздух твердых частиц - в Европе в 8,5 и в Эстонии в 15,9 раз выше допустимого предела Земли - и токсичностью пресной воды - в 7,7 и 12,6 раза выше предела, соответственно. След ускорения изменения климата для среднего жителя Эстонии такой же, как и для среднего европейца, то есть 7,6. Однако след истощения ископаемых ресурсов для среднего жителя Эстонии меньше, чем для среднего европейца -. 2,6 против 2,9. Под ископаемыми видами топлива здесь подразумеваются нефть, природный газ и уголь.
Этот краткий отчет «Средний экологический след жителей Эстонии и Европы» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Сценарии зеленого поворота в Эстонии».
Центр мониторинга развития является аналитическим центром при Рийгикогу, который исследует будущее развитие общества и экономики. Центр осуществляет исследовательские проекты по различным темам, целью которых является анализ долгосрочных тенденций развития общества и выявление новых тенденций и направлений развития.