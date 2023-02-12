С 1 января этого года необлагаемый налогом доход пенсионера по старости увеличился до 704 евро в месяц. Это вызвало у читателей много вопросов, на которые отвечает руководитель службы пенсионного обеспечения Департамента социального страхования Катре Палль.
Теперь средняя пенсия не облагается налогом. Что это значит?
С 1 января этого года средняя пенсия не будет облагаться налогом. Что это значит?
С января необлагаемый налогом доход для тех, кто достиг пенсионного возраста, составляет 704 евро, и эта сумма не изменится, даже если пенсионер продолжит работать. Поэтому с января этого года все пенсионеры по старости, чья пенсия превышает 500 евро, получат немного больше денег.
Назовите размер суммы, которая в этом году не облагается налогом?
С этого года не облагаемый налогом доход в размере 704 евро получат все пенсионеры по старости и люди, достигшие пенсионного возраста, но отложившие выход на пенсию. В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и 6 месяцев. Для всех остальных, включая пенсионеров, не достигших пенсионного возраста (например, получателей специальной пенсии), действует старая система необлагаемых налогом доходов. Разница лишь в том, что с нового года необлагаемый налогом доход увеличится с 500 евро до 654 евро.
Как рассчитывается средняя пенсия?
Средний размер пенсии по старости ежегодно устанавливается Законом о государственном бюджете. Размер средней пенсии по старости определяется путем расчета размера пенсии по старости лица со стажем работы 44 года к 2023 году. Это не средняя сумма выплачиваемых пенсий.
Сколько в Эстонии пенсионеров по старости?
Всего в Эстонии около 327 000 пенсионеров, из них около 300 000 пенсионеров по старости.
Если человек достигает пенсионного возраста только в последнем месяце 2023 года, распространяется ли на него освобождение от налога?
Да, освобождение от налога в размере 704 евро распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста в течение 2023 года.
Как применяется необлагаемый налогом доход, если пенсионер по старости работает?
Если пенсия человека меньше 704 евро, часть его необлагаемого налогом дохода останется неиспользованной. Эту часть можно добавить к зарплате. Для этого необходимо представить заявление работодателю, а также указать сумму неиспользованной части необлагаемого налогом дохода, которую работодатель учтет при осуществлении выплат. За правильность суммы несет ответственность сотрудник.
Пример: размер пенсии в январе 2023 года составил 600 евро, а зарплата – 800 евро. По оценке Департамента социального страхования, необлагаемый налогом доход увеличится с 500 евро до 654 евро.
Что с пенсией по старости?
В 2022 году пенсионный возраст составлял 64 года и 3 месяца. В новом году возраст выхода на пенсию по старости составит 64 года и 6 месяцев, а люди, родившиеся до 1 июля 1959 года, достигнут пенсионного возраста в следующем году.