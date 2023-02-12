Теперь средняя пенсия не облагается налогом. Что это значит?

С 1 января этого года средняя пенсия не будет облагаться налогом. Что это значит?

С января необлагаемый налогом доход для тех, кто достиг пенсионного возраста, составляет 704 евро, и эта сумма не изменится, даже если пенсионер продолжит работать. Поэтому с января этого года все пенсионеры по старости, чья пенсия превышает 500 евро, получат немного больше денег.

Назовите размер суммы, которая в этом году не облагается налогом?

С этого года не облагаемый налогом доход в размере 704 евро получат все пенсионеры по старости и люди, достигшие пенсионного возраста, но отложившие выход на пенсию. В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и 6 месяцев. Для всех остальных, включая пенсионеров, не достигших пенсионного возраста (например, получателей специальной пенсии), действует старая система необлагаемых налогом доходов. Разница лишь в том, что с нового года необлагаемый налогом доход увеличится с 500 евро до 654 евро.

Как рассчитывается средняя пенсия?

Средний размер пенсии по старости ежегодно устанавливается Законом о государственном бюджете. Размер средней пенсии по старости определяется путем расчета размера пенсии по старости лица со стажем работы 44 года к 2023 году. Это не средняя сумма выплачиваемых пенсий.

Сколько в Эстонии пенсионеров по старости?

Всего в Эстонии около 327 000 пенсионеров, из них около 300 000 пенсионеров по старости.