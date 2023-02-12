Крупнейшие предприятия признают: пик инфляции пройден, но они все равно будут поднимать цены

Unilever объявила, что планирует повышать цены в течение этого года. В качестве официальной причины в компании называют рост цен на энергоносители и сырье, но, прикрываясь этим, они пытаются увеличить свою прибыль, сообщает Tagesschau.

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли сказал, что компания продолжит повышать цены, но рост будет уже не таким резким. «Вероятно, мы прошли пик инфляции, но еще не пик ценообразования», - заявил Питкетли.

По оценке Unilever, они смогли покрыть около 75% своего собственного роста цен за счет повышения цен, но было бы необходимо повысить цены как минимум на 100%, чтобы прибыль снова увеличилась.

Компания Unilever заработала рекордную выручку от продаж в четвертом квартале 2022 года и смогла поднять цены на 13% - компании еще никогда не удавалось протолкнуть такой высокий рост цен. В то же время операционная прибыль компании упала до 16%, и этот показатель прогнозируется и в этом году.