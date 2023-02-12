Postimees в Украине ⟩ «С точки зрения энергетики Украина уже является частью ЕС»

Представитель ДТЭК Антонина Антоша рассказала Postimees, что, хотя началом полномасштабной войны считается 24 февраля прошлого года, оккупанты захватили Луганскую тепловую электростанцию уже двумя днями ранее.
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«По сути, это был первый объект, который мы потеряли в результате атаки - контроль над тепловой электростанцией и ее управление были остановлены 22 февраля. По сей день у нас нет никакой информации о состоянии станции», - призналась Антоша.