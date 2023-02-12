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Postimees в Украине ⟩ «С точки зрения энергетики Украина уже является частью ЕС»

Маргус Мартин
, журналист
«С точки зрения энергетики Украина уже является частью ЕС»
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Одна из ремонтных бригад киевской энергетической компании «ДТЭК Сети» продолжала работать, несмотря на ракетный обстрел.
Одна из ремонтных бригад киевской энергетической компании «ДТЭК Сети» продолжала работать, несмотря на ракетный обстрел. Фото: Olga Sošenko

Представитель ДТЭК Антонина Антоша рассказала Postimees, что, хотя началом полномасштабной войны считается 24 февраля прошлого года, оккупанты захватили Луганскую тепловую электростанцию уже двумя днями ранее.

«По сути, это был первый объект, который мы потеряли в результате атаки - контроль над тепловой электростанцией и ее управление были остановлены 22 февраля. По сей день у нас нет никакой информации о состоянии станции», - призналась Антоша.

Вся украинская энергетическая система была отключена от России и Беларуси за два часа до начала наступления российских войск.

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