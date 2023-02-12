В передаче «Keskpäevatund» на радио Kuku ведущие выразили мнение, что актер Мярт Аванди перечеркнул все то, что он делал, поскольку в течение десяти лет поддерживал преступную деятельность. В передаче приняли участие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг.
Журналисты: эстонский актер десять лет поддерживал преступную деятельность
По словам Прийта Хыбемяги, самой обсуждаемой темой уходящий недели стала исповедь актера Мярта Аванди в передаче «Pealtnägija», где он рассказал о своей зависимости от кокаина. Он отметил, что реакция в обществе разделилась: одни осудили, другие похлопали Аванди по плечу.
Хыбемяги в качестве сравнения указал, что если бы какой-нибудь Уудо, который 20 лет прикладывался к бутылке, пришел в редакцию какой-нибудь газеты, чтобы рассказать свою историю, вероятно, никто бы не сказал ему «молодец». Однако театр, где работает Аванди, сразу вступился за него.
Айнар Рууссаар сказал, что полиция, вероятно, до сих пор не знает, сколько наркотиков употребляется в Эстонии, и хорошо, что об этом говорят.
Марек Страндберг заявил, что в Эстонии насчитывается до 10 000 употребляющих кокаин, а объем рынка этого наркотика может достигать 500 миллионов. Он сказал, что случай Аванди очевидно показывает, что мы не знаем, с кем сталкиваемся в повседневной жизни. «Я не могу сочувствовать Аванди».
Хыбемяги отметил, что актер, несмотря на свою десятилетнюю наркотическую зависимость, участвовал в кампаниях на тему здоровья. Он вспомнил, что в одной из них основное послание заключалось в отказе от купания в нетрезвом виде. «Я не знаю, нормально ли купаться под кокаином», - сказал Хыбемяги, добавив, что Аванди перечеркнул все, что он сделал.
В передаче также обсуждалось, почему актер рассказал свою историю именно сейчас. Хыбемяги высказал мнение, что Аванди, вероятно, какое-то время находился в поле зрения полиции, и ему был предоставлен выбор между наказанием и рассказом своей истории.
«Те, кто похлопывает Аванди по плечу, кто говорит, что все в порядке, не понимают, что то, что делал Аванди, в плане эстонского законодательства является преступлением. Руководители театров и продюсеры могли бы все-таки это осудить», - сказал Хыбемяги, пояснив, что Аванди десять лет подряд поддерживал преступную деятельность.
В программе также обсуждалось сокращение рейсов Ryanair и деятельность Таллиннского аэропорта.
Рууссаар задал вопрос, зачем нам аэропорт, из которого мы не можем никуда улететь. Он привел в пример Ригу. По его словам, аэропорт там не такой удобный, как в Таллинне, но оттуда можно улететь куда угодно.
По оценке Страндберга, у Таллиннского аэропорта отличное расположение и окрестности, поэтому есть все условия для успешной работы, но почему-то все не складывается.
Участники передачи отметили, что эстонскому государству также принадлежит авиакомпания, деятельность которой также непонятна.
В рамках передачи также обсудили волостного старейшину Пыхья-Сакала, который, выступая в комиссии Рийгикогу, удивил общественность мнением о том, что для спасения волости от трудностей необходимо заключить государственное соглашение, чтобы пресса не беспокоила политиков самоуправлений или писала только хвалебные статьи в течение пары лет - за это время можно было бы провести сложные реформы.
По мнению Страндберга, это довольно печальный инцидент, который показывает, что с пониманием общества не все в порядке.
Хыбемяги сказал, что даже не может сказать, куда следует направить такого человека на переобучение.