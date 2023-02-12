Журналисты: эстонский актер десять лет поддерживал преступную деятельность

По словам Прийта Хыбемяги, самой обсуждаемой темой уходящий недели стала исповедь актера Мярта Аванди в передаче «Pealtnägija», где он рассказал о своей зависимости от кокаина. Он отметил, что реакция в обществе разделилась: одни осудили, другие похлопали Аванди по плечу.

Хыбемяги в качестве сравнения указал, что если бы какой-нибудь Уудо, который 20 лет прикладывался к бутылке, пришел в редакцию какой-нибудь газеты, чтобы рассказать свою историю, вероятно, никто бы не сказал ему «молодец». Однако театр, где работает Аванди, сразу вступился за него.

Айнар Рууссаар сказал, что полиция, вероятно, до сих пор не знает, сколько наркотиков употребляется в Эстонии, и хорошо, что об этом говорят.

Марек Страндберг заявил, что в Эстонии насчитывается до 10 000 употребляющих кокаин, а объем рынка этого наркотика может достигать 500 миллионов. Он сказал, что случай Аванди очевидно показывает, что мы не знаем, с кем сталкиваемся в повседневной жизни. «Я не могу сочувствовать Аванди».

Хыбемяги отметил, что актер, несмотря на свою десятилетнюю наркотическую зависимость, участвовал в кампаниях на тему здоровья. Он вспомнил, что в одной из них основное послание заключалось в отказе от купания в нетрезвом виде. «Я не знаю, нормально ли купаться под кокаином», - сказал Хыбемяги, добавив, что Аванди перечеркнул все, что он сделал.