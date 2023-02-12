Восточная Европа перегружена: ФРГ призвала справедливо распределять украинских беженцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала более справедливо распределять беженцев из Украины на территории Европейского Союза, передает DW. «Для меня очевидно, что если случится очередной массовый приток беженцев из Украины, то они должны быть лучше распределены в Европе», - сказала Фезер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 февраля.

Если сравнивать с населением стран, то больше всего жителей Украины приняли Чехия, Эстония, Латвия и Литва, говорится в отчете ООН.

Фезер уточнила, что нагрузку следует облегчить для восточноевропейских стран. «На данный момент Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 000. Так продолжаться не может», - заключила глава МВД Германии.

В Германии в 2022 году 80 процентов беженцев прибыли из Украины

По словам Нэнси Фезер, восемь из десяти беженцев, которых в прошлом году приняла Германия, - из Украины. Всего в ФРГ, спасаясь от войны, прибыли более одного миллиона человек. Одновременно власти страны прилагают дополнительные усилия, чтобы ограничить нелегальную миграцию из других стран. «Нельзя устанавливать лимит для женщин и детей, бежавших из Украины. Поэтому мы многое сделали для ограничения нелегальной миграции из других стран, например, посредством более интенсивного пограничного контроля», - объяснила она.