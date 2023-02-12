Генсек НАТО Столтенберг уйдет в отставку

«Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, в общей сложности он находится на своем посту почти девять лет, - заявила пресс-секретарь Оана Лунгеску. - Срок полномочий генсека истекает в октябре этого года, и он не намерен подавать заявку на новое продление своего мандата».

Бывший премьер-министр Норвегии вступил в должность 1 октября 2014 года.

Во время его пребывания в должности, НАТО и США покинули Афганистан в августе 2021 года, до того, как Кабул пал перед талибами.

Столтенберг также руководил реакцией НАТО на вторжение России в Украину в феврале 2022 года и последовавшую за этим войну, самую жестокую на европейской земле с 1940-х годов.

Он высоко ценимый генеральный секретарь, который построил мост между европейскими союзниками и Вашингтоном, даже несмотря на частую критику НАТО, которую высказывал бывший президент США Трамп.