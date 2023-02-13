Михаил Лотман из «Отечества»: Нарву или Раквере даже ненадолго нельзя отдавать под контроль агрессора

От себя лично скажу, что, возможно, будет нужно пересмотреть основы оборонной политики. Стратегия НАТО сейчас состоит в том, что в случае агрессии нужно сосредотачиваться на ее отражении, что ни в коем случае нельзя эскалировать конфликт. НАТО исходит из того, что нужно смотреть, что предпринимает агрессор, и решать, что нужно сделать в ответ.

То есть это выглядит так, что если агрессором будет завоевана какая-то часть территории Эстонии, то НАТО берет на себя обязательство отвоевать ее обратно. С начала войны я семь раз был в Украине, был в местах, в которых я не хотел быть. И я много раз видел, как выглядит территория, которая отвоевана назад. Именно поэтому моя точка зрения состоит в том, что агрессор не должен получить ни пяди эстонской земли. И это мнение разделяет большинство членов нашей партии.

Сейчас идут очень ожесточенные бои под Бахмутом. Очень многие политики из стран НАТО, многие западные эксперты говорят, что никакого стратегического значения этот город не имеет. Украинцам советуют временно отступить, а потом отвоевать Бахмут себе обратно.