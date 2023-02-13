Михаил Лотман из «Отечества»: Нарву или Раквере даже ненадолго нельзя отдавать под контроль агрессора

- Ваша партия также обещает лишить права российских граждан выбирать депутатов местных самоуправлений в Эстонии. Вы рассчитываете добиться этого уже к выборам 2025 года? Можно ли будет вернуть россиянам это право, когда война закончится, и, предположим, новое руководство России после ее поражения осудит режим Путина и признает его преступления? Или же речь идет о бессрочной мере?
- Очень многие юристы обращают внимание на то, что это предложение вступает в противоречие с Конституцией Эстонии. Поэтому тут никак не справиться простым постановлением. Тут нужно будет проводить изменения в нашем основном законе. Мне кажется, что эта перспектива не очень реальна.
Конечно, можно попытаться принять какой-то специальный закон на этот счет. Но какой в этом будет толк, если президент не станет его провозглашать. Потом можно будет передать спор в суд, и, честно говоря, шансы у сторонников этого закона будут не очень хорошими.
Я предлагал свой вараинт решения этой проблемы, который пока не прошел. Я предлагал ввести ограничения не только для граждан России и Беларуси, но и для граждан всех стран, которые не входят в европейское сообщество, и стран, с которыми на этот счет у Эстонии нет каких-то особых соглашений. Таких, какие у нас есть с США или, допустим, с Новой Зеландией.
Также я предлагал возможность не запретить участие в местных выборах гражданам России и Беларуси, а только приостановить. И не называть в этом решении Россию и Беларусь, а распространить эту меру на страны, которые признаны эстонским парламентом странами-агрессорами. Понятно, что речь все равно будет идти о России и Беларуси, но лично я бы даже сделал для Беларуси исключение.