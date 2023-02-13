В предвыборной студии Михаил Лотман: как «Отечество» собирается защищать Эстонию от давления европейской бюрократии?

- Партия «Отечество» подчеркивает, что поддерживает членство Эстонии в Европейском союзе, но при этом считает, что Евросоюз должен оставаться организацией, объединяющей национальные государства. Нет ли у «Отечества» ощущения, что движение в сторону мультикультурности, которое явно проявляется в последние годы в Европе, уже привело к тому, что концепция национального государства выглядит устаревшей? Видит ли «Отечество» ресурсы для того, чтобы Эстония сделала что-то заметное, чтобы вновь актуализировать эту концепцию для Европы?

- «Отечество» обещает добиваться создания международного трибунала над всеми ключевыми фигурами путинского режима, включая самого Владимира Путина, и предания их суду за совершение военных преступлений. Наверное, чтобы быть хорошо слышной силой с этим требованием не только внутри Эстонии, но и на международной арене, очень важно иметь подходящую позицию в правительстве, и сейчас она у «Отечества» есть, так как Урмас Рейнсалу занимает пост главы МИДа. Насколько важно для «Отечества» будет в случае удачи на выборах сохранить за собой портфель министра иностранных дел?

- «Отечество» считает необходимым увеличить финансирование Кайтселийта, улучшить снабжение его экипировкой, оружием, техникой, чтобы Кайтселийт оказался бы в состоянии лучше выполнять стоящие перед ним задачи, особенно - в случае возможной прямой угрозы Эстонии. Достаточно ли только лишь дать Кайтселийту больше денег и проследить, чтобы они правильно были потрачены, или же нужны и какие-то изменения в законодательстве, которые могли бы предоставить Кайтселийту больше полномочий?