Творческий подход ⟩ Эксперт назвал самый большой сюрприз на войне в Украине

В соцсетях много видео, на которых ВСУ крепят к гражданским беспилотникам заряды или ручные гранаты, которые затем сбрасывают на российские окопы или бронетехнику. Управляющие украинскими беспилотниками даже могли точно попадать в люки боевых машин.

Как сообщала LETA, в этом году Украина планирует потратить на закупку дронов 502 млн евро. Закупка рассматривается для широкого спектра применений - ударные дроны, дроны для корректировки артиллерии и доставки боеприпасов, для эвакуации раненых. Генштаб ВСУ ранее заявлял о формировании рот беспилотников. Такие формирования будут первыми в мире.

Слайдиньш отметил, что Украина также использует специально разработанные для атак БПЛА, такие как Bayraktar и Switchblade, однако украинцы проявили творческий подход и смогли адаптировать для нанесения ударов гражданские беспилотники.

«Удивительно, что с этими гражданскими дронами создана буквально "летающая артиллерия". В других конфликтах такого не замечалось. Также эти дроны используются для устранения коллаборационистов. Мы видим, что украинцы снаряжают эти беспилотники взрывчаткой и наносят удары даже по территории России», - подчеркнул Слайдиньш.

Слайдиньш также высоко оценил способность украинцев эффективно использовать надводные беспилотники против российских военных кораблей и эффективность движения сопротивления, которое возглавляется централизованно. По словам Слайдиньша, в значительной степени это дает возможность нанесения точечных ракетных ударов по российским позициям.