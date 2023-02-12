Сюрпризом войны в Украине стала способность украинцев создать «летающую артиллерию» из гражданских беспилотников, говорит латвийский офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш, передает Rus.TVNET.
Творческий подход ⟩ Эксперт назвал самый большой сюрприз на войне в Украине
В соцсетях много видео, на которых ВСУ крепят к гражданским беспилотникам заряды или ручные гранаты, которые затем сбрасывают на российские окопы или бронетехнику. Управляющие украинскими беспилотниками даже могли точно попадать в люки боевых машин.
Как сообщала LETA, в этом году Украина планирует потратить на закупку дронов 502 млн евро. Закупка рассматривается для широкого спектра применений - ударные дроны, дроны для корректировки артиллерии и доставки боеприпасов, для эвакуации раненых. Генштаб ВСУ ранее заявлял о формировании рот беспилотников. Такие формирования будут первыми в мире.
Слайдиньш отметил, что Украина также использует специально разработанные для атак БПЛА, такие как Bayraktar и Switchblade, однако украинцы проявили творческий подход и смогли адаптировать для нанесения ударов гражданские беспилотники.
«Удивительно, что с этими гражданскими дронами создана буквально "летающая артиллерия". В других конфликтах такого не замечалось. Также эти дроны используются для устранения коллаборационистов. Мы видим, что украинцы снаряжают эти беспилотники взрывчаткой и наносят удары даже по территории России», - подчеркнул Слайдиньш.
Слайдиньш также высоко оценил способность украинцев эффективно использовать надводные беспилотники против российских военных кораблей и эффективность движения сопротивления, которое возглавляется централизованно. По словам Слайдиньша, в значительной степени это дает возможность нанесения точечных ракетных ударов по российским позициям.
Также эксперт уверен, что со временем Украина получит от Запада и боевые самолеты. «В этой войне уже нет, куда отступать, и это вопрос престижа Запада и НАТО, чтобы украинцы вышли победителями», - подчеркнул латвийский эксперт.
В то же время Слайдиньш предупредил, что война не закончится быстро. Однако, по его словам, у украинцев есть хорошие разведданные о переброшенных группировках российской армии, поэтому со временем мы должны увидеть их эффективные контрмеры.
На вопрос, можно ли наблюдать творческие методы ведения боевых действий и в российской армии, эксперт указал, что россияне также осваивают и используют гражданские беспилотники, но, скорее всего, не в таких масштабах, как украинцы. Преимущество россиян в том, что они имеют очень мощное оборудование радиоэлектронной борьбы, которое мешает украинцам использовать беспилотники.
Общая конфигурация фронта напоминает Первую и Вторую мировые войны. Видно, что россияне не заинтересованы в какой-либо импровизации в наземных операциях, и удивительно, что они не в состоянии вести и маневренную войну.
«Просматривая видео с поля боя, трудно принять, что можно вести атаку таким образом - вопреки правилам ведения боевых действий», - добавил эксперт.