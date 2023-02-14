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Департамент социального страхования: Эстония очень мала, беженцам стоит искать себе жилье там, где оно дешевле

Павел Соболев
, журналист
Департамент социального страхования: Эстония очень мала, беженцам стоит искать себе жилье там, где оно дешевле
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  • Никто без крова не останется, но Департамент соцстрахования помогает только с временным размещением
  • Размещение на пароме останется спасительным вариантом как минимум до лета
  • До рабочего места в Таллинне легко добираться из самых разных регионов Эстонии

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной влиянию войны в Украине на различные общественные процессы, руководитель Пыхьяского подразделения отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Кирилл Бадикин среди прочего ответил на вопросы, касающиеся судьбы украинских беженцев, выселяемых из домов в Мустамяэ и Копли, и активности беженцев в самостоятельном поиске съемного жилья.

- На последней неделе января в эстонской прессе появилась информация, что Департамент социального страхования принял решение прекратить использование двух зданий Государственного центра оборонных инвестиций. Это означает, что к 31 марта сотни проживающих в этих зданиях украинских военных беженцев будут вынуждены покинуть с трудом обжитые дома. Прежде, чем мы поговорим о причинах, по которым было принято такое решение, хочу спросить: сейчас, к середине февраля, предложены ли этим людям, тем из них, у которых, допустим, нет работы и не на что снять жилье, какие-то решения?

- Да, конечно, но я все-таки начал бы с того, что участие Департамента социального страхования в разрешении кризисной ситуации с беженцами заключается в предоставлении людям, нуждающимся в  жилье, возможности краткосрочного размещения. Эти возможности предоставляются по всей Эстонии.

Что касается конкретно этих двух домов, то договор об их использовании был заключен сроком на один год. И он истекает именно 31 марта 2023 года. Знание того, что проживание в этих домах - краткосрочная мера, было у заселившихся туда беженцев всегда. Повторюсь, что Департамент социального страхования занимается только краткосрочным проживанием, но никак не долгосрочным.

Возможность краткосрочного проживания - это своего рода стартовая платформа для украинских военных беженцев, которые либо подали ходатайство о временной защите и оно  рассматривается, либо уже получили такую защиту. Это такая мера, которая позволяет беженцам, что называется, прийти в чувство, и пошагово заняться вопросами организации уже долгосрочного своего проживания здесь, в Эстонии.

- Спасатели ранее представили протокол осмотра дома в Мустамяэ, в котором указаны проблемные места, требующие ремонта: чтобы обеспечить безопасные условия проживания. Департамент социального страхования указал, что у него нет ресурсов для ремонта зданий, а есть лишь рамочные соглашения с различными партнерами, предоставляющими помещения для размещения, которые не требуют дополнительных вложений. Есть ли у вашего ведомства еще какие-то резервы в рамках таких соглашений, есть ли еще какие-то здания в Таллинне, в которые можно заселить беженцев?

- Сейчас у нас находятся в стадии заключения рамочные договоры, всего их 118, и Департамент социального страхования по-прежнему предоставляет возможность краткосрочного проживания всем тем лицам, у которых не получается самостоятельно снять себе квартиру или где-то остановиться. Все это действует и в отношении жильцов этих двух домов. Всем тем среди них, кто не найдет себе новое место жительства к 31 марта, наше ведомство обязательно предоставит возможность размещения.

- Эстонская пресса писала в последние дни, что Департамент социального страхования регулярно напоминал людям, проживающим в этом доме в Мустамяэ, что они должны из него выехать. Первое предупреждение о выселении было сделано еще прошлым летом тем, кто не подписал договор о платной аренде. Таким образом, они должны были выехать 8 июля прошлого года. Спустя месяц последней датой выезда назначили 1 января. Теперь это уже 31 марта. Это окончательная дата или можно допустить еще какие-то компромиссы, например, в том случае, если с ремонтом помогут волонтеры?

- Еще раз скажу, что наш договор об использовании этих зданий истекает 31 марта. Я не могу ответить на вопрос, будет ли Государственный центр оборонных инвестиций продолжать сдавать кому-то эти здания, или же, например, выставит их на продажу.

Специалисты же нашего ведомства занимаются сейчас тем, что оказывают помощь всем без исключения беженцам, которые находятся у нас на краткосрочном проживании. Мы консультируем этих людей, и стараемся в сотрудничестве с ними самими найти какие-то решения.

Здесь очень много зависит от каждого конкретного человека, от каждой конкретной семьи. От того, какие у этих семей есть планы относительно своего дальнейшего нахождения в Эстонии. Есть люди, которые говорят о том, что подумывают о возвращении в Украину. Есть люди, у которых есть намерения попробовать переехать в какую-то другую европейскую страну. Кто-то активно занимается тем, что ищет долгосрочные решения по обустройству своей жизни в Эстонии.

- В эстонской прессе довольно активно пишут о том, что по истечении договора в конце марта некоторых беженцев могут отправить жить на паром. Это действительно один из вариантов размещения?

- Да, это так. Нынешний договор с судовой компанией о возможности использования парома действует до 8 июня. У нас есть опция, позволяющая дважды продлить этот договор сроком на один месяц, если появится такая необходимость.

Сейчас у нас на пароме есть около 800 свободных мест. Так что это именно тот ресурс, который мы будем предлагать людям в самую первую очередь.

Однако мы при этом опираемся на те цифры, которые актуальны для сегодняшнего дня. Невозможно спрогнозировать, что случится завтра или через неделю. Мы знаем, что ситуация в Украине сейчас тяжелая, и что с каждым днем она может становиться еще тяжелее. Поэтому если будет новый приток беженцев в Эстонию, тогда вместо судна, которое, возможно, будет заполнено, мы будем предлагать другие места краткосрочного проживания.

- Руководитель проекта долгосрочного размещения беженцев в Министерстве социальных дел Тоомас Йыгева говорил журналистам в конце января, что Департамент социального страхования поддерживал и продолжает поддерживать военных беженцев в поиске постоянного места жительства, и что без крыши над головой ни в коем случае никого не оставят. Можно ли из этих слов сделать такой позитивный вывод, что, в общем, объемы госфинансирования мер по поддержке украинских беженцев не будут значительно сокращаться…

- Со стороны Департамента социального страхования могу сказать, что с начала кризиса мы предложили временное размещение в общей сложности 24 000 беженцев. Сейчас у нас остается на краткосрочном проживании по всей Эстонии примерно 1700 человек.

Эта статистика означает, что люди сами очень активно ищут квартиры. Наши специалисты очень активно консультируют людей, которые воспользовались услугой временного проживания, также, например, мы пытаемся сводить маклеров и владельцев квартир с беженцами. Пока человек остается у нас на временном проживании, мы продолжаем его, так сказать, курировать, и оказывать ему всестороннюю помощь.

Сейчас можно сказать, что 97 процентов украинских беженцев, решивших остаться в Эстонии, очень хорошо справляются со своей интеграцией в эстонскую жизнь, так что я не вижу здесь каких-то крупных проблем.

Мы очень активно общаемся с жильцами этих двух домов, слушаем, какие у них мысли, какие у них планы. Наши специалисты по-прежнему готовы помогать этим людям. И я думаю, что в таком сотрудничестве мы сможем найти решения, однако вопросами организации долгосрочного проживания для беженцев Департамент социального страхования не занимается. Поэтому люди должны и немного активнее сами думать о своем будущем.

- Недавно стало известно, что Финляндия готова принимать в неделю из Эстонии до ста украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. Сообщалось, что поскольку в области принятия украинских беженцев Эстония приближается к грани, когда прибывающим новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на качественном уровне, Эстония будет предлагать возможность части прибывающих беженцев отправиться в Финляндию. Насколько Эстония приблизилась к этой черте, или, быть может, она сейчас ее уже пересекла?

- На мой взгляд, Эстония довольно эффективно помогает беженцам. Мы очень хорошо справились с той кризисной ситуацией, которая возникла в прошлом году. Такая ситуация для Эстонии возникла впервые, мы никогда не сталкивались с необходимостью принять такое большое количество беженцев.

Конечно, если говорить о предоставлении беженцам услуг здравоохранения, возможности детям ходить в школы, то в рамках этих тем какое-то напряжение порой возникало. Вероятно, именно с учетом желания снизить такое напряжение и возникло это сотрудничество между соответствующими ведомствами Эстонии и Финляндии.

Однако у Департамента социального страхования, конечно же, нет такой задачи, чтобы переселить украинских беженцев из Эстонии в Финляндию. Мы ни в коем случае не преследуем такой цели. Мы занимаемся тем, что рассказываем беженцам о возможности поехать в Финляндию, но это главным образом касается тех беженцев, которые только сейчас прибывают сюда из охваченных боевыми действиями регионов Украины.

- Руководитель миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс недавно сказала, что нужно время для того, чтобы эстонские консультанты смогли уточнить, что и как предлагают беженцам в Финляндии, прежде чем рассказать об этом украинцам. Можно ли сказать, что к настоящему моменту консультанты уже прояснили для себя этот вопрос и знают, о чем говорить?

- Да, конечно. Я бы сказал, что в период с 3 по 6 февраля мы как бы тестировали полученную от Финляндии информацию, мы начинали рассказывать прибывающим сюда беженцам о том, что им может предложить Финляндия. На основании того отклика, который мы получили от беженцев, можно сказать, что эта информация является сейчас достаточно полной. Эта информация сейчас предоставляется беженцам уже во всех информационных пунктах Департамента социального страхования.

- Хорошо известно, что уровень жизни в Финляндии значительно выше, чем в Эстонии. Насколько экономически выгоднее для беженцев быть «клиентами» финской, а не эстонской системы соцстрахования?

- Трудно дать такую оценку, и я бы хотел обратить внимание на то, что далеко не все семьи украинских беженцев, которые оказываются тут, в Эстонии, подают заявления на все те пособия, на которые они могут рассчитывать. Но мы очень подробно рассказываем людям, что им могут предложить здесь, что им могут предложить в Финляндии, так что в итоге решение всегда оказывается за самим человеком.

- Можно ли предположить, что все-таки достаточно широкое распространение в Эстонии русского языка - это тот важный фактор, который очень помогает беженцам обустроиться в Эстонии, и слишком большого интереса у оказавшихся в Эстонии беженцев к переезду в Финляндию мы, скорее всего, не увидим?

- Я думаю, что довольно широкое использование в Эстонии русского языка может являться немаловажным плюсом для украинских беженцев. Трудно сказать, какое количество людей может предпочесть Эстонии Финляндию, но тут важно подчеркнуть, что то сотрудничество, которое наладили сейчас Эстония и Финляндия, в самую первую очередь касается все-таки тех людей, которые еще не получили в Эстонии или в какой-то другой стране статус временной защиты.

В первую очередь все это нацелено на тех людей, которые только сейчас прибывают в Эстонию. Этим людям предлагается возможность как следует подумать и рассудить, хотят ли они остаться в нашей стране или двинуться в ту же Финляндию.

- Департамент социального страхования в конце прошлого года сообщал, что предоставляет временное жилье 2500 беженцев, но говорилось о том, что это число постоянно уменьшается. Сегодня вы назвали показатель в 1700 человек, можно ли сказать, что намечается неуклонная тенденция к сокращению этого числа?

- Сейчас это 1700 человек, и примерно 500 из них - несовершеннолетние. Сейчас приток беженцев небольшой, также еще раз напомню, что 97 процентов находящихся сейчас в Эстонии украинских беженцев справляются очень хорошо с организацией своей жизни.

- В декабре говорилось о том, что сорок процентов взрослых украинских беженцев занято на рынке труда. Известно ли вам, растет ли этот показатель?

- Конечно, точные ответы на этот вопрос может дать Касса по безработице. Но я могу сказать, что очень хорошо видно, что большинство беженцев очень активно ищет работу. Люди очень активно стараются как следует встать на ноги. Эстонское государство оказывает им довольно сильную поддержку, например, есть специальные курсы по адаптации к местной жизни, где очень подробно рассказывается людям, какие у них тут есть возможности. Эти курсы помогают понять людям, где они находятся, в какой среде, и с чего им начать обустройство своей жизни.

- Сейчас беженцы могут претендовать на разовое пособие для съема жилья размером в 1200 евро. Есть ли надежда, что размер этого пособия будет увеличен, есть ли, по вашему мнению, в этом необходимость?

- Департамент социального страхования заключил соглашения со всеми 97 местными самоуправлениями в Эстонии, в каждом из этих самоуправлений есть возможность подать заявление на эту дотацию. 1200 евро - это все-таки немаленькая сумма. Она может покрыть и расходы на маклерские услуги, и арендную плату за первый месяц проживания.

На сегодняшний день Департамент социального страхования не видит особой нужды в увеличении размера этого пособия. Она изначально была скалькулирована на основании того, чтобы покрывать перечисленные нужды. Всего было подано примерно 5000 заявлений на получение этого пособия.

Хочется пожелать людям при поиске вариантов проживания не зацикливаться на Таллинне, а смотреть шире. Эстония ведь совсем небольшая, особенно по сравнению с Украиной, а общественный транспорт у нас развит очень хорошо. Есть все возможности, чтобы жить, например, в центральной части Эстонии, и при этом ездить на работу в Таллинн. Так живет немалая часть и нашего населения.

Расценки же на жилье в Таллинне куда выше, чем во многих других регионах. Некоторым беженцам стоило бы несколько реальнее оценить свои возможности, и, например, так скорректировать свои планы, чтобы искать жилье не только в столичном регионе.

- И все-таки, наверное, если говорить о тех людях, которые живут сейчас в этих двух домах в Мустамяэ и Копли, легко допустить, что у них уже именно в столице сложились какие-то устойчивые и важные для них социальные связи. Можно ли надеяться, что в своих попытках оказать помощь с размещением некоторым из этих людей ваше ведомство все-таки в первую очередь будет ориентироваться на Таллинн?

- Да, безусловно. Мы даже обратились с соответствующим призывом к таллиннцам, к тем из них, кто хочет сдавать жилье, чтобы они добавляли свои объявления и на ресурсы, где целенаправленно предлагается жилье беженцам из Украины. Кроме того, специалисты нашего ведомства исходят из индивидуальных случаев людей, и, естественно, учитывают личные обстоятельства каждого человека.

В самую первую очередь мы ищем для них варианты в Таллинне, чтобы людям было комфортнее. Но все эти варианты, скажу еще раз, не связаны с долгосрочным проживанием. Департамент социального страхования занимается организацией только краткосрочного размещения.

Мы не можем ни с кем заключать долгосрочные соглашения. Люди сами должны быть активнее. При этом хорошо видно, что судьбы у людей очень разные, люди очень по-разному планируют свою жизнь.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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