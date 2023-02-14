Департамент социального страхования: Эстония очень мала, беженцам стоит искать себе жилье там, где оно дешевле

Однако у Департамента социального страхования, конечно же, нет такой задачи, чтобы переселить украинских беженцев из Эстонии в Финляндию. Мы ни в коем случае не преследуем такой цели. Мы занимаемся тем, что рассказываем беженцам о возможности поехать в Финляндию, но это главным образом касается тех беженцев, которые только сейчас прибывают сюда из охваченных боевыми действиями регионов Украины.

- Руководитель миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс недавно сказала, что нужно время для того, чтобы эстонские консультанты смогли уточнить, что и как предлагают беженцам в Финляндии, прежде чем рассказать об этом украинцам. Можно ли сказать, что к настоящему моменту консультанты уже прояснили для себя этот вопрос и знают, о чем говорить?

- Да, конечно. Я бы сказал, что в период с 3 по 6 февраля мы как бы тестировали полученную от Финляндии информацию, мы начинали рассказывать прибывающим сюда беженцам о том, что им может предложить Финляндия. На основании того отклика, который мы получили от беженцев, можно сказать, что эта информация является сейчас достаточно полной. Эта информация сейчас предоставляется беженцам уже во всех информационных пунктах Департамента социального страхования.

- Хорошо известно, что уровень жизни в Финляндии значительно выше, чем в Эстонии. Насколько экономически выгоднее для беженцев быть «клиентами» финской, а не эстонской системы соцстрахования?