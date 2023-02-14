В студии Postimees представитель Департамента социального страхования: что ждет беженцев, выселяемых из домов в Мустамяэ и Копли?

- Спасатели ранее представили протокол осмотра дома в Мустамяэ, в котором указаны проблемы, которые нужно устранить, чтобы обеспечить беженцам безопасные условия проживания. Департамент соцстрахования в связи с этим указал, что у ведомства нет ресурсов для ремонта зданий, а есть лишь рамочные соглашения с различными партнерами, предоставляющими помещения для размещения, не требующими дополнительных вложений. Есть ли у Департамента соцстрахования в резерве еще какие-то здания в Таллинне, в которые на основании таких же соглашений можно было бы поселить беженцев?

- Недавно стало известно, что Финляндия готова принимать в неделю из Эстонии до ста украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. Сообщалось, что поскольку в области принятия украинских беженцев Эстония приближается к границе, когда прибывающим новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на качественном уровне, Эстония будет предлагать возможность части прибывающих беженцев отправиться в Финляндию. Насколько Эстония приблизилась к этой границе, или, быть может, она сейчас ее уже пересекла?

- Руководитель миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс недавно сказала, что хотя предполагалось, что прием Финляндией украинских беженцев, находящихся в Эстонии, может стартовать в середине февраля, в действительности на это пойдет больше времени, потому что нужно очень многое еще организовать. Время нужно и для того, чтобы эстонские консультанты смогли уточнить, что и как предлагают беженцам в Финляндии, прежде чем рассказать об этом украинцам. Можно ли сказать, что к настоящему моменту консультанты уже прояснили для себя этот вопрос, и знают, о чем говорить?