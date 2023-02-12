В Турции начали арестовывать подрядчиков, причастных к проектированию рухнувших зданий

По состоянию на утро воскресенья в результате землетрясения в Турции и Сирии погиб 28 191 человек, около 80 000 пострадали.

В субботу вечером вице-президент Турции Фуат Октай сообщил журналистам, что в связи с инцидентом прокуратура выдала 131 ордер на арест.

Например, в воскресенье власти провинции Газиантеп арестовали двух человек по подозрению в том, что они увеличивали площадь зданий путем спиливания опорных колонн. В результате землетрясения эти здания рухнули, сообщило государственное агентство Anadolu.

Эксперты годами предупреждали, что многие новостройки в Турции небезопасны из-за повсеместной коррупции и государственной политики, пишет Би-би-си.

Президент Турции Реджеп Эрдоган признал недостатки спасательных операций, но во время одного из визитов в район бедствия, похоже, обвинил в этом законы природы. «Такое всегда случалось, - сказал он, - это часть замысла судьбы».

Немецкие спасатели и австрийская армия приостановили поисковые работы из-за столкновений между неопознанными группировками в провинции Хатай. Один из спасателей объяснил, что безопасность ухудшается, поскольку запасы продовольствия выживших истощаются.

«В Турции усиливается агрессия между группировками, - заявил австрийский подполковник Пьер Кугельвейс. - Спасение жизней не имеет разумного отношения к риску опасности».

Поиски выживших продолжались под защитой турецкой армии. На юге Турции и на севере Сирии миллионы людей остались без крова, а температура по ночам продолжает опускаться ниже нуля.