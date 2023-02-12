В Турции выдан ордер на арест более ста человек, предположительно причастных к проектированию и строительству зданий, которые рухнули после разрушительного землетрясения.
В Турции начали арестовывать строителей, причастных к проектированию рухнувших зданий
По состоянию на утро воскресенья в результате землетрясения в Турции и Сирии погиб 28 191 человек, около 80 000 пострадали.
В субботу вечером вице-президент Турции Фуат Октай сообщил журналистам, что в связи с инцидентом прокуратура выдала 131 ордер на арест.
Например, в воскресенье власти провинции Газиантеп арестовали двух человек по подозрению в том, что они увеличивали площадь зданий путем спиливания опорных колонн. В результате землетрясения эти здания рухнули, сообщило государственное агентство Anadolu.
Эксперты годами предупреждали, что многие новостройки в Турции небезопасны из-за повсеместной коррупции и государственной политики, пишет Би-би-си.
Президент Турции Реджеп Эрдоган признал недостатки спасательных операций, но во время одного из визитов в район бедствия, похоже, обвинил в этом законы природы. «Такое всегда случалось, - сказал он, - это часть замысла судьбы».
Немецкие спасатели и австрийская армия приостановили поисковые работы из-за столкновений между неопознанными группировками в провинции Хатай. Один из спасателей объяснил, что безопасность ухудшается, поскольку запасы продовольствия выживших истощаются.
«В Турции усиливается агрессия между группировками, - заявил австрийский подполковник Пьер Кугельвейс. - Спасение жизней не имеет разумного отношения к риску опасности».
Поиски выживших продолжались под защитой турецкой армии. На юге Турции и на севере Сирии миллионы людей остались без крова, а температура по ночам продолжает опускаться ниже нуля.
ООН предупредила, что более 800 000 человек не имеют достаточного питания, а окончательное число погибших, вероятно, удвоится. Число погибших в Сирии сейчас превышает 3500 человек, но с пятницы никаких новых данных не публиковалось.