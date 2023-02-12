В Эстонии разработают закон о космосе

Цель закона — поощрить развитие космических технологий, а также снизить риски, связанные с деятельностью в не регулировавшейся до сих пор сфере. По планам, законопроект будет готов к концу 2023 года, сообщило MKM. В последние годы космическая сфера очень быстро развивается в мире — спутники стали дешевле, а полет на орбиту Земли становится все более доступным для предприятий. По словам директора по космосу MKM Пауля Лийаса, растущая роль предпринимательства в космическом секторе несет с собой новые регулятивные вызовы, которые должны решать государства.

«Частное предпринимательство в космосе постоянно создает на орбите новую инфраструктуру для предложения услуг и сбора данных, но развитие космического сектора и плотное движение на орбитах Земли означает также потребность в регуляциях, которые позволили бы обеспечивать кибербезопасность, экологическое, ответственное и устойчивое развитие в космосе», - пояснил Лийас.

Закон о космосе создаст в Эстонии благоприятную почву для роста предприятий высоких технологий, одновременно снижая связанные с деятельностью в космосе риски для государства и предприятий. Кроме того, необходимо исполнять обязательство регулировать частное предпринимательство, возложенное договором о космосе ООН.

По словам Лийаса, космический сектор Эстонии также проделал значительный скачок в развитии и ряд эстонских предприятий в ближайшие годы планирует отправить свои космические объекты на орбиту, поэтому сейчас самое подходящее время для составления закона о космосе.