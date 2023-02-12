Миксер: на посту генсека НАТО может оказаться женщина

Свен Миксер заявил, что без генсека НАТО не останется, а сейчас, вероятно, начнутся ожесточенные консультации.

«НАТО - межправительственная организация, поэтому государства-члены должны договориться о возможном преемнике», - говорит Миксер.

Миксер пояснил, что в свое время генсеки НАТО были в основном из числа бывших министров иностранных дел и обороны, но в последнее время планку повысили: два предыдущих генсека были бывшими премьер-министрами. Он сказал, что секретаря, вероятно, и на этот раз найдут среди высокопоставленных политиков.

Миксер добавил, что спекулировать на счет имен не будет: все зависит от того, кто из сегодняшних ведущих политиков ищет выход за пределы своей национальной политической сцены.

«Это должен быть один из ведущих европейских политиков. Его лучше искать среди сегодняшних ведущих деятелей, чем среди звезд, которые уже не так активны в политике», - сказал Миксер.

По словам Миксера, вероятно, на замену ищут женщину, потому что предыдущие генсеки НАТО - крайне маскулинная компания.