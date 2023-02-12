Страны Евросоюза пытаются выйти из подписанного 25 лет назад соглашения, позволяющего энергетическим компаниям судиться с целыми странами.
Европа хочет лишить энергетические компании возможности судиться с государствами
В 1990-е годы хорошей идеей казался так называемый договор энергетической хартии: его идея заключалась в координации деятельности энергетических компаний и их защите. Среди прочего защита должна была состоять в том, что если производитель электроэнергии почувствует, что нарушены его права, то он может подать на государство в суд.
По данным Euractiv, к соглашению присоединилась 51 страна, в том числе Эстония. Сейчас, когда энергетический рынок переживает значительные потрясения, страны обнаруживают, что это соглашение им вредит, и пытаются из него выйти. Уже в 2016 году из него вышла Италия. Хотя еще в прошлом году энергетическая компания, ссылаясь на это соглашение, пыталась потребовать от Италии 190 миллионов евро, потому что государство не разрешило бурить нефть в прибрежных районах.
Сейчас из соглашения пытаются выйти Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Польша. Согласно Euractiv, Европейская комиссия также считает, что европейские страны должны выйти из соглашения, поскольку оно подрывает зеленый поворот. Вопрос только в том, выйдут ли страны поодиночке или единым блоком всего Евросоюза.
Именно поэтому Еврокомиссия стала неприятным сюрпризом, когда Швейцария заявила, что не думает о выходе из соглашения. Швейцария не является членом Евросоюза, поэтому Брюссель не может ей ничего диктовать. Однако сейчас в Брюсселе опасаются, что Швейцария станет трибуной для энергетических компаний, через которую Европу втянут в судебные баталии.
Глава отдела международной энергетики при министре энергетики Швейцарии Жан-Кристоф Фюэг заявил, что Швейцария не изменила своей позиции. Фюэг также предложил подумать, что швейцарские инвесторы, имеющие в Евросоюзе активы на миллиарды евро, не обрадовались бы тому, что в связи с выходом Швейцарии из соглашения, закончится и защита их активов.
Euractiv процитировала анализ, согласно которому к 2050 году энергетические компании могут получить до 1,4 триллиона долларов компенсации от государств. На данный момент компании, производящие энергию из ископаемого топлива, получили от государств компенсацию примерно на пол миллиарда евро.