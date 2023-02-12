Европа хочет лишить энергетические компании возможности судиться с государствами

В 1990-е годы хорошей идеей казался так называемый договор энергетической хартии: его идея заключалась в координации деятельности энергетических компаний и их защите. Среди прочего защита должна была состоять в том, что если производитель электроэнергии почувствует, что нарушены его права, то он может подать на государство в суд.

По данным Euractiv, к соглашению присоединилась 51 страна, в том числе Эстония. Сейчас, когда энергетический рынок переживает значительные потрясения, страны обнаруживают, что это соглашение им вредит, и пытаются из него выйти. Уже в 2016 году из него вышла Италия. Хотя еще в прошлом году энергетическая компания, ссылаясь на это соглашение, пыталась потребовать от Италии 190 миллионов евро, потому что государство не разрешило бурить нефть в прибрежных районах.

Сейчас из соглашения пытаются выйти Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Польша. Согласно Euractiv, Европейская комиссия также считает, что европейские страны должны выйти из соглашения, поскольку оно подрывает зеленый поворот. Вопрос только в том, выйдут ли страны поодиночке или единым блоком всего Евросоюза.

Именно поэтому Еврокомиссия стала неприятным сюрпризом, когда Швейцария заявила, что не думает о выходе из соглашения. Швейцария не является членом Евросоюза, поэтому Брюссель не может ей ничего диктовать. Однако сейчас в Брюсселе опасаются, что Швейцария станет трибуной для энергетических компаний, через которую Европу втянут в судебные баталии.

Глава отдела международной энергетики при министре энергетики Швейцарии Жан-Кристоф Фюэг заявил, что Швейцария не изменила своей позиции. Фюэг также предложил подумать, что швейцарские инвесторы, имеющие в Евросоюзе активы на миллиарды евро, не обрадовались бы тому, что в связи с выходом Швейцарии из соглашения, закончится и защита их активов.