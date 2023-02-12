Экологические объединения требуют создать природоохранную зону вокруг Таллинна

По словам групп интересов, это крайне основательно исследованная природная территория - очень хорошо сохранившийся разнообразный лесной массив площадью 2300 га является важной частью окружающей Таллинн зеленой сети. В этой окружающей столицу целостной зеленой зоне представлены практически все эстонские типы леса, возраст самых старых лесов достигает 150 лет. Леса являются средой обитания для более чем ста находящихся в опасности видов растений и животных, в том числе 24 находящихся под защитой видов птиц. Сырве - важный зеленый коридор и заповедное ядро практически для всех крупных млекопитающих Эстонии. Общее число видов - более 800 - также указывает на крайне высокое биоразнообразие.

В обращении указывается, что необходимые исследования и публичные дискуссии на тему природоохранной зоны прошли уже два года назад, а законопроект уже был представлен правительству, поэтому не хватает только решения правительства о создании природоохранной зоны.