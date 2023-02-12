Экологические объединения, местные общества и сообщества призвали премьер-министра Каю Каллас и правительство сформировать для охраны лесов в окрестностях Таллинна Сырвескую природоохранную зону.
Экологические объединения требуют создать природоохранную зону вокруг Таллинна
По словам групп интересов, это крайне основательно исследованная природная территория - очень хорошо сохранившийся разнообразный лесной массив площадью 2300 га является важной частью окружающей Таллинн зеленой сети. В этой окружающей столицу целостной зеленой зоне представлены практически все эстонские типы леса, возраст самых старых лесов достигает 150 лет. Леса являются средой обитания для более чем ста находящихся в опасности видов растений и животных, в том числе 24 находящихся под защитой видов птиц. Сырве - важный зеленый коридор и заповедное ядро практически для всех крупных млекопитающих Эстонии. Общее число видов - более 800 - также указывает на крайне высокое биоразнообразие.
В обращении указывается, что необходимые исследования и публичные дискуссии на тему природоохранной зоны прошли уже два года назад, а законопроект уже был представлен правительству, поэтому не хватает только решения правительства о создании природоохранной зоны.
«Сейчас альтернативой учреждению природоохранной зоны является создание новых карьеров добычи полезных ископаемых, что окончательно разрушило бы последнюю крупную зону. Одних только генеральных планировок волостей недостаточно, чтобы сохранить это ценное место. Природа нуждается в гарантии в виде государственной природоохранной зоны. Сохранение такого количества природного разнообразия вокруг Таллинна, зеленой столицы Европы - это наша общая, а также установленная законом государственная ответственность», - говорится в обращении, которое поддержали 46 организаций.