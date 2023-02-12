Каждый год Германия теряет миллионы из-за «подставных отцов»

Neue Zürcher Zeitung пишет, что проблема «фальшивых» отцов уже много лет преследует Германию, но политики ничего не хотят с этим делать.

Работает это так: малоимущему мужчине предлагают 5000-20000 евро в обмен на то, что мужчина признает себя отцом детей женщины, которая проживает за границей. Это все, что от него требуется.

Хотя обычно признание отцовства означает немедленное обязательство по алиментам, в Германии действует следующий принцип: если у отца нет ни копейки, то пособие женщине и ее детям выплачивает государство.

Женщина и дети, в свою очередь, с признанием отцовства попадают в немецкую социальную систему. Дети также получают немецкое гражданство и право привезти в страну своих родственников.

Сколько подставных отцов и связанных с ними людей в Германии - неясно. В 2017 году фальсификацию заподозрили в 5000 случаях.

В рамках этой истории никто не хотел говорить под своим именем, но социальный работник одного западногерманского городка с населением 300 000 человек сказал, что, согласно расчетам, им это обходится в 5 миллионов евро в год.

По мнению газеты, политики не хотят заниматься проблемой, а по действующему законодательству это не является прямо запрещенной деятельностью: в немецком законе сказано, что отцом является тот, кто признает свое отцовство.