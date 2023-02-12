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Каждый год Германия теряет миллионы из-за «подставных отцов»

Лийна Лакс
Каждый год Германия теряет миллионы из-за «подставных отцов»
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Отец и ребенок. Иллюстративное фото
Отец и ребенок. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В течение многих лет малоимущие немецкие мужчины использовали признание отцовства чужих детей как источник заработка. Благодаря этой схеме Германия теряет миллионы евро. 

Neue Zürcher Zeitung пишет, что проблема «фальшивых» отцов уже много лет преследует Германию, но политики ничего не хотят с этим делать.

Работает это так: малоимущему мужчине предлагают 5000-20000 евро в обмен на то, что мужчина признает себя отцом детей женщины, которая проживает за границей. Это все, что от него требуется.

Хотя обычно признание отцовства означает немедленное обязательство по алиментам, в Германии действует следующий принцип: если у отца нет ни копейки, то пособие женщине и ее детям выплачивает государство. 

Женщина и дети, в свою очередь, с признанием отцовства попадают в немецкую социальную систему. Дети также получают немецкое гражданство и право привезти в страну своих родственников.

Сколько подставных отцов и связанных с ними людей в Германии - неясно. В 2017 году фальсификацию заподозрили в 5000 случаях.

В рамках этой истории никто не хотел говорить под своим именем, но социальный работник одного западногерманского городка с населением 300 000 человек сказал, что, согласно расчетам, им это обходится в 5 миллионов евро в год.

По мнению газеты, политики не хотят заниматься проблемой, а по действующему законодательству это не является прямо запрещенной деятельностью: в немецком законе сказано, что отцом является тот, кто признает свое отцовство.

Существуют и другие схемы мошенничества с социальными пособиями, такие как фиктивные браки.

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