В День святого Валентина в Ласнамяэ можно бесплатно покататься на коньках

«В этом году мы решили объединить День святого Валентина с активным времяпровождением, чтобы жители района могли быть в этот день максимально физически активными. Приглашаем всех жителей Ласнамяэ в предстоящий вторник на каток в Lasnamäe Uisupark», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что каток и аренда инвентаря будут бесплатными на протяжении всего дня.

Празднование Дня святого Валентина на катке в парке Тондираба состоится впервые. Желающие также смогут насладиться ледовым шоу. В День святого Валентина на катке выступит танцевальная пара Татьяна Бунина и Иван Кузнецов, принявшая участие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году. Первое выступление состоится в 17:00, второе - в 19:00