Пора доставать резиновые сапоги: в понедельник ожидается потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, на островах утром также северо-западный, 5-11, на северном побережье порывами до 17 м/с.