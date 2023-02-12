По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, на островах утром также северо-западный, 5-11, на северном побережье порывами до 17 м/с.
Пора доставать резиновые сапоги: в понедельник ожидается потепление
Пора доставать резиновые сапоги: в понедельник ожидается потепление
После полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. На дорогах местами возможна гололедица.
Днем переменная облачность без осадков. Утром местами туманы. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
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