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Пора доставать резиновые сапоги: в понедельник ожидается потепление

BNS
Пора доставать резиновые сапоги: в понедельник ожидается потепление
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Слякоть. Иллюстративное фото.
Слякоть. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, на островах утром также северо-западный, 5-11, на северном побережье порывами до 17 м/с.

После полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. На дорогах местами возможна гололедица.

Днем переменная облачность без осадков. Утром местами туманы. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

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