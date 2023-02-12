Процесс передачи российских активов Украине может оказаться очень сложным

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года западные банки и официальные лица заморозили российские государственные активы, валютные резервы и активы олигархов на сумму около 350 миллиардов долларов.

Западные политики и активисты выступают за использование этих денег для восстановления инфраструктуры Украины.

«Был нанесен огромный ущерб, и страна, которая нанесла ущерб, должна за это заплатить», - заявила на Всемирном экономическом форуме вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Канада начала первое судебное разбирательство в декабре прошлого года в вопросе 26 миллионов долларов, принадлежащих компании олигарха Романа Абрамовича. Российский посол тогда назвал это «грабежом среди бела дня».

Европейская комиссия также пообещала предпринять шаги по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, чтобы сделать это как можно быстрее.

Эстония пообещала стать лидером в ЕС, представив свой план конфискации.

«Путин разрушил Украину, он должен это исправить», - недавно заявил AFP американский инвестор и активист Билл Браудер.

Браудер, призывавший страны принять так называемые законы Магнитского для введения санкций в отношении российских государственных чиновников, нарушивших права человека, теперь также пытается оказать давление на западных законодателей.

Конгресс США провел слушания о том, как можно изменить законы, чтобы разрешить бессрочную конфискацию, хотя администрация президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее.