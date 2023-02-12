Названы два фактора, которые повлияют на стоимость недвижимости в Эстонии

Доход на душу населения и отношение оборота новых жилищных кредитов к доходу - эти факторы объясняют примерно 95 процентов дисперсии цен на недвижимость в долгосрочной перспективе.

В то же время, согласно анализу банка, в экономической среде есть неопределенности, которые невозможно включить в модель. Поэтому в краткосрочной перспективе цены на недвижимость могут сильно отличаться от этой взаимосвязи.

Анализ Центрального банка показывает, что в середине 2022 года недвижимость в Эстонии была переоценена в среднем примерно на 15 процентов. При этом в трех первых кварталах 2022 года цены на недвижимость выросли примерно на 24 процента.

В долгосрочной перспективе, по словам Оя, цены на недвижимость вырастут так же быстро, как и доходы. «Ожидается, что в этом году доходы домохозяйств вырастут, поэтому снижение доходов не является вероятным фактором снижения цен на недвижимость», - отметил экономист. Он добавил, что рост доходов в Эстонии поддерживается ростом заработной платы и обширным дефицитом государственного сектора, который, по крайней мере частично, поступает в бюджет домохозяйств за счет увеличения субсидий.